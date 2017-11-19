21 ноября часть Перми останется без воды

Источник: Reuters

21 ноября в трёх районах Перми запланированы отключения воды. Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», отключения связаны с аваийно-восстановительными и плановыми ремонтными работами.

Так 9.00 до 18.30 в этот день без воды останутся дома в Новых Лядах по адресам:

Ул. Адмирала Старикова, 1, 3, 5, 7;

Ул. Железнодорожная, 10, 10а;

Ул. Томская, 28.

В этот же день с 9.00 до 16.30 без воды останутся жильцы дома по адресу:

Ул. Калинина, 60.

С 10.30 21 ноября на сутки отключат воду по адресам:

Ул. Героев Хасана, 81а, 81в;

Ул. Ижевская, 12, 12а, 13, 14, 16, 2, 23;

Ул. Ординская, 10а, 12, 14, 16;

Ул. Полазненская, 41, 43.