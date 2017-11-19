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15:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

21 ноября часть Перми останется без воды

Отключения связаны с ремонтными работами.

Источник: Reuters

21 ноября в трёх районах Перми запланированы отключения воды. Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», отключения связаны с аваийно-восстановительными и плановыми ремонтными работами.

Так 9.00 до 18.30 в этот день без воды останутся дома в Новых Лядах по адресам:

  • Ул. Адмирала Старикова, 1, 3, 5, 7;
  • Ул. Железнодорожная, 10, 10а;
  • Ул. Томская, 28.

В этот же день с 9.00 до 16.30 без воды останутся жильцы дома по адресу:

  • Ул. Калинина, 60.

С 10.30 21 ноября на сутки отключат воду по адресам:

  • Ул. Героев Хасана, 81а, 81в;
  • Ул. Ижевская, 12, 12а, 13, 14, 16, 2, 23;
  • Ул. Ординская, 10а, 12, 14, 16;
  • Ул. Полазненская, 41, 43.

Подробнее о причинах и сроках отключений можно узнать по телефону контактного центра: (342) 2100−680.

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