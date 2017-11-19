21 ноября часть Перми останется без воды
Отключения связаны с ремонтными работами.
Отключения связаны с ремонтными работами.
21 ноября в трёх районах Перми запланированы отключения воды. Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», отключения связаны с
Так 9.00 до 18.30 в этот день без воды останутся дома в Новых Лядах по адресам:
В этот же день с 9.00 до 16.30 без воды останутся жильцы дома по адресу:
С 10.30 21 ноября на сутки отключат воду по адресам:
Подробнее о причинах и сроках отключений можно узнать по телефону контактного центра: (342) 2100−680.