Все обманутые дольщики Москвы получат жилье — Собянин
Все обманутые дольщики Москвы получат жилье, но для этого необходимо «немало времени и сил», заявил в воскресенье, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Все обманутые дольщики Москвы получат жилье, но для этого необходимо «немало времени и сил», заявил в воскресенье, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в реестр «пострадавших включено 4155 обманутых дольщиков, по 4017 обманутым дольщикам есть шанс достроить дома, в которые они вложили свои средства».
Случай с ЖК «Царицыно» — особый, уточнил Собянин. Он напомнил, что в этих домах есть люди, получившие квартиры, но живущие в них без инфраструктуры, и есть те, кто жилье не получил. «Сейчас его делом занимаются правоохранительные органы», — сказал мэр.
14 ноября, сообщал портал iz.ru, Сергей Собянин заявил, что благоустройство исторического центра Москвы в основном завершено.