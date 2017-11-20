Все обманутые дольщики Москвы получат жилье — Собянин

По его словам, в реестр «пострадавших включено 4155 обманутых дольщиков, по 4017 обманутым дольщикам есть шанс достроить дома, в которые они вложили свои средства».

Кто мы такие, чтобы требовать большего. Как живут москвичи в полупустых новостройках. Репортаж «Медузы»

Завершено строительство двух домов — в районе Фили-Давыдково и в деревне Марушкино на территории «новой Москвы», возобновлено строительство шести объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы.

Завершено строительство двух домов — в районе Фили-Давыдково и в деревне Марушкино на территории «новой Москвы», возобновлено строительство шести объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы.

Случай с ЖК «Царицыно» — особый, уточнил Собянин. Он напомнил, что в этих домах есть люди, получившие квартиры, но живущие в них без инфраструктуры, и есть те, кто жилье не получил. «Сейчас его делом занимаются правоохранительные органы», — сказал мэр.