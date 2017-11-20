Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам столицы. При этом он отметил, что на обеспечение этих людей жилплощадью уйдет «немало времени и сил».

«В беде мы людей не бросим. Я полностью уверен, что все обманутые дольщики жилье получат, но для этого потребуется немало времени и сил», — написал градоначальник на своем сайте.

При этом он уточнил, что, по последним данным, в реестр пострадавших дольщиков включены 4155 человек. «По 4017 обманутым дольщикам есть шанс достроить дома, в которые они вложили свои средства», — добавил Собянин.

Причем, по словам мэра, к настоящему моменту строительство двух домов — в районе Фили-Давыдково и в деревне Марушкино на территории Новой Москвы — уже завершено. Кроме того, удалось возобновить строительство еще шести объектов.