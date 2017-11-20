Бизнес пожаловался Путину на Медведева

Мораторий на рост налоговой нагрузки президент ввел в 2014 г. вплоть до конца 2018 г. Но с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются. И в начале 2017 г. премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них. Однако само правительство «воздерживаться» не собирается.

Например, проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах.

Уже существующие сборы индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили — на 15%.

Это неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям, предупреждает бизнес президента. Индексация утилизационного сбора увеличит цены импортируемой техники, говорили сотрудники двух автоконцернов, еще больше снизится импорт автомобилей, который и так за 2012−2016 гг. упал почти в 5 раз.

Представитель президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей». Представителю премьер-министра Наталье Тимаковой не известно о письме.

Возмущение бизнеса понятно — от того, что налог назовут сбором, нагрузка меньше не станет, поддерживает Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Например, утилизационный сбор взимается, а самой утилизации, например, аккумуляторов не происходит — тогда это не сбор, а фактически налог, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.

Мораторий не мешал и не мешает повышать и налоги, и общую фискальную нагрузку, сетует член бюро РСПП. Цель письма — обратить внимание президента на проблему, говорит Калинин. Но Путин и сам нарушал свое обещание, подписывая законы об увеличении налоговой нагрузки.

Например, власти уже ограничили возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль, отменили мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости с 2018 г. Ежегодно от роста налогов страдают нефтяники и «Газпром»: в 2017—2018 гг. нагрузка на них по сравнению с 2016 г. увеличилась почти на 600 млрд руб.

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В проекте бюджета на следующие три года повышается ставка водного налога (в 1,7−2,3 раза за 2018−2020 гг.), плата за использование лесов (в 2,1−2,6 раза), за акваторию поверхностных водных объектов (в 10 раз), возрождается с 2018 г. налог на движимое имущество, дополнительно повышаются акцизы на топливо (по 50 коп. за 1 л дважды в 2018 г.), предложено снизить порог беспошлинного ввоза товаров для людей. И все же свою сдерживающую роль мораторий сыграл, считает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: без него нагрузка выросла бы еще сильнее.

В прогнозе на ближайшие три года правительство делает ставку на инвестиции. Но пока инвестиционную активность власти поддерживают больше на словах, жалуется сотрудник крупной химической компании: вряд ли можно стимулами назвать новые налоги. Взамен правительство обещает инвестиционный вычет (можно будет даже обнулить налог на прибыль, вычтя из него расходы на покупку оборудования и модернизацию), но предоставлять его будут регионы и вряд ли многие решатся на такую щедрую льготу, сомневается он.

Каждая мера в отдельности структурных проблем бюджета не решает, ими легко пожертвовать, рассуждает Суслина, а если сопоставить дополнительные доходы с ухудшением настроения бизнеса, выгода для бюджета уже кажется сомнительной. Вреда бюджету они принесут гораздо больше, чем пользы, настаивает президент «Деловой России» Алексей Репик. Представитель РСПП не стал комментировать письмо, его коллега из ТПП не ответил на запросы в воскресенье.

Собираемость налогов растет и нужно не новые платежи вводить, а снижать уже существующие, считает председатель комитета по налогам «Деловой России» Кирилл Никитин.

Больше половины дополнительных поступлений по налогу на прибыль и НДС за первые полгода 2017 г. было обеспечено именно налоговым администрированием, рассказывал представитель ФНС. Налоговая нагрузка будет расти и дальше, если не смягчать бюджетное правило, предупреждал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предлагал повысить базовую цену на нефть с $40/барр. до $45/барр.

Второе чтение бюджета на практике уже финальное и изменить его параметры сложно, предупреждает Суслина. Отменить платежи будет тяжело, признает и член бюро РСПП, но можно остановить подготовку подзаконных актов, которые нужны для сбора этих платежей. Например, в бюджете есть сумма от утилизационного сбора, но нет списка оборудования, с которого он будет взиматься, рассказывает он. В письме бизнес просит Путина не поддерживать введение утилизационного сбора в 7%.