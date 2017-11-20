Раздел имущества при разводе могут сделать проще

В частности, предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН), что недвижимость находится в совместимо пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать, без согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с оспариванием сделок.