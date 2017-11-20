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11:18 (мск), источник: Известия

Раздел имущества при разводе могут сделать проще

Поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами, могут внести в семейный кодекс.

С такими рекомендациями выступила Общественная палата РФ (ОП) для Госдумы, сообщила «Известиям» член ОП Лидия Михеева.

В частности, предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН), что недвижимость находится в совместимо пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать, без согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с оспариванием сделок.

Помимо этого, бизнес-активы, принадлежащие одному из супругов, не будут делиться. Вместо этого «вторая половинка» получит компенсацию, определяемую судом «исходя из потребностей». Более того, во время развода могут оспариваться и положения брачного контракта если их сочтут несправедливыми.

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