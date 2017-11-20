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07:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Минтруда Новосибирской области: для уволенных мигрантов есть уже более 900 вакансий

Чиновники разъяснили, что ждет иностранных граждан в связи с новым постановлением.

Источник: Комсомольская правда

Проект постановления губернатора о расширении сфер, где мигрантам запретят работать, собрал в соцсетях сотни комментариев.

Напомним, планируется добавить еще шесть запретных направлений: к примеру, в этом перечне оказался и фастфуд. Постановление распространяется на граждан из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и с Украины (не имеющих решения о предоставлении временного убежища).

Мы обратились в министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области и попросили ответить на несколько простых вопросов о документе. И сегодня публикуем ответы чиновников.

ВОПРОС № 1.

Зачем такой запрет нужен?

— Перечень сфер, в которых запрещено работать мигрантам, сформирован с учетом предложений, поступивших от областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, правоохранительных органов, Новосибирской торгово-промышленной палаты, других заинтересованных организаций, — пояснили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. — Проект постановления направлен на обеспечение национальной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области.

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К слову, сейчас документ находится на стадии проведения правовой, антикоррупционной и юридико-технической экспертизы. Далее пройдут публичные консультации, по итогам которых будет утвержден перечень видов деятельности, на которые распространится запрет.

ВОПРОС № 2.

Сколько мигрантов задействовано в сферах, которые добавятся к списку запрещенных?

Для начала — немного статистики: по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, за 10 месяцев 2017 года иностранным гражданам было выдано 28,9 тысячи патентов. Из них более 60% выдано гражданам Узбекистана, 32% — гражданам Таджикистана, около 5% — Азербайджана, менее 1% патентов выдано гражданам с Украины и из Молдовы.

— Из шести сфер, где мигрантам запретят работать в 2018 году, иностранные граждане с января по октябрь 2017 года работали только в двух, — уточняют в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. — В деятельности по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения трудились 3% от общего числа мигрантов, работающих по патентам.

А в фастфуде — и того меньше: менее 0,1% от общего числа иностранных граждан, работающих по патентам.

ВОПРОС № 3.

Куда пойдут работать уволенные мигранты?

— Иностранные работники могут быть трудоустроены в организации других сфер. Так, в настоящее время в базе вакансий Новосибирской области имеется более 900 вакансий в других сферах, не попадающих под запрет для трудоустройства иностранных граждан, — ответили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. — Кроме того, сейчас в Новосибирской области на 10 безработных граждан приходится 26 свободных рабочих мест. Невостребованные вакансии могут занять трудовые мигранты в соответствии с их квалификацией и образованием, при необходимости переоформив патент.

К самому же работодателю, чье предприятие относится к сфере, запрещенной для привлечения иностранных работников, предъявляются строгие требования:

— После вступления постановления в силу руководитель обязан будет прекратить трудовые отношения с иностранным работником. В случае нарушения требований нормативного правового акта работодатели привлекаются к административной ответственности, — продолжают в ведомстве.

При этом работодатель обязан соблюдать требования статьи 327.6. Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства»: так, об увольнении мигрантов обязаны предупреждать как минимум за 3 дня.

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