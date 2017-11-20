Развитие ТОРов интенсивно продолжается в Приморье

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Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Интенсивное развитие территорий опережающего развития, стартовавшее весной 2015 года по указу президента России, продолжается в Приморье. Благодаря действующим резидентам ТОР в крае стремительно появляются новые рабочие места, происходит качественное импортозамещение продукции и осуществляется пополнение бюджетов разных уровней за счет налоговых отчислений, рассказывает ИА PrimaMedia.

На Дальнем Востоке созданы 18 ТОРов. В Приморье на данный момент работают четыре территории опережающего развития. А именно: ТОР «Михайловский», ТОР «Надеждинская», ТОР «Нефтехимический» и ТОР «Большой Камень».

Согласно закону, стать резидентами территорий опережающего развития в крае могут не только местные и российские производители, но и зарубежные инвесторы. В том числе компании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что все меры поддержки, предусмотренные для инвесторов ТОР, осуществляются в рамках государственной программы Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013−2020 годы.

Одним из первых резидентов, ступивших на территорию опережающего развития в крае, стал завод «Европласт», производящий пластиковую продукцию в Приморье. Сегодня пластиковые изделия «Европласта» пользуются спросом во всей стране.

Кроме трудоустройства приморцев и значительного пополнения краевого и муниципального бюджетов, несомненная польза завода состоит в замещении импортной пластиковой тары местным производителем.

Помимо пластмассовой промышленности, на базе ТОР в Приморье интенсивно развивается агропромышленные площадки. Ярким примером этого может служить якорный резидент ТОРа «Михайловский» «Мерси-Трейд», успешно производящий в крае охлажденное мясо свинины.

Реализация данного инвестиционного проекта в крае обеспечит качественными рабочими местами 1200 местных жителей и значительно пополнит краевой бюджет за счет налоговых отчислений.

Напомним, что создание инфраструктуры к приморским ТОРам «Михайловский» и «Надеждинская» осуществляется в проектном формате. Возведение необходимых объектов обеспечено бюджетным финансированием — за три года будет направлено более четырех миллиардов рублей из краевого бюджета. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется в установленные обязательствами сроки — до 31 декабря 2017 года.

Также в крае активно развивается новый масштабный ТОР — «Нефтехимический», находящийся на территории Партизанского района.

Объем частных инвестиций ОАО «Роснефть» составит 564 миллиарда рублей, еще 137 миллиардов — бюджетные средства. При реализации проекта в Приморье будет создано 3,5 тысячи новых рабочих мест, за время строительства нефтехимического гиганта в крае будут созданы развитые социальная, инженерная и транспортная инфраструктуры комплекса.

В том числе благоустройство напрямую затронет Находку. В частности, в городе планируют строительство новой котельной, работающей на природном газе и возведение локальных очистных сооружений.

Терлецкая Анна (заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Приморского края):

Свои выгоды из проекта извлекут все-стороны участники. Резиденты ТОР получат все льготы и преференции, предусмотренные для инвесторов законом. В частности безналоговую политику на прибыль, землю и имущество в течение первых пяти лет. Отсутствие ввозных и вывозных таможенных пошлин, а также НДС на импорт для переработки. Почти в четыре раза уменьшенные страховые взносы, бесплатное получение земли и готовой инфраструктуры, упрощенный государственный контроль, ускоренные и облегченные административные процедуры. В свою очередь жители Приморья получат значительное количество рабочих мест, продукцию, произведенную в крае, новые предприятия и заводы на своей территории. Со временем, за счет налогов, будет изрядно пополняться краевой и муниципальные бюджеты.

Кугут Дмитрий (директор производства компании «Европласт»):

Свою деятельность на территории региона мы ведем с 2000-го года. Со временем появилась потребность в расширении производства. Для этого нужны не малые территории. По итогам рассмотрения многочисленных вариантов мы решили воспользоваться преференциями инвестора ТОР «Надеждинская». Новый завод «Европласт» строили с нуля. Буквально, посреди чистого поля. Производство нашей продукции осуществляется на высокоточном оборудовании известных мировых производителей. 90% процессов автоматизированы. Но тем не менее предприятие предоставило гражданам 110 вакантных рабочих мест. А совокупные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составляют около 45 млн рублей ежегодно.

Зубахин Олег (генеральный директор «Мерси Агро Приморье»):

На сегодняшний день на территории края успешно функционируют два оборудованных свинокомплекса. Оба находятся в Спасском районе и в совокупности рассчитаны на 119 тысяч голов. В этом году силами комплексов произведено, без малого, 10 тонн местной свинины. В общей сложности, к 2020 году проект подразумевает строительство семи свинокомплексов, селекционно-генетического центра, предприятий по убою и первичной обработке туш, и комбикормовое производство. Это значит, что агрохолдинг сможет в полной мере обеспечивать себя самостоятельно и обеспечить жителей края свежим, местным охлажденным мясом.

Сечин Игорь (генеральный директор компании «Роснефть):