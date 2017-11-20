В Екатеринбурге устранили коммунальную аварию, в результате которой дома и больница остались без тепла

Теплоснабжение потребителей — двух жилых домов и детской ГКБ № 8 — полностью восстановлено. Изношенность трубопровода на данном участке составила более 80%. Специалистам было необходимо его укрепить, чтобы в условиях низких температур не допустить нарушения теплоснабжения потребителей.