В Новосибирске большегрузам запретили проезд по дамбе ГЭС
Большегрузам с этого дня запрещен проезд по дамбе ГЭС.
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Большегрузам с этого дня запрещен проезд по дамбе ГЭС.
Причем речь не только о фурах, но и об автобусах — грузоподъемностью более трех с половиной тонн. Чтобы предупредить водителей об ограничении, на подъездах к плотине установили информационные щиты.
Нарушителей будут штрафовать.
Напомним, до 26 ноября действует ограничение на въезд грузовиков в Новосибирск в часы пик: с 7 до 10 — утром и с четырех до восьми — вечером.