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07:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске большегрузам запретили проезд по дамбе ГЭС

Большегрузам с этого дня запрещен проезд по дамбе ГЭС.

Источник: Вести - Новосибирск

Причем речь не только о фурах, но и об автобусах — грузоподъемностью более трех с половиной тонн. Чтобы предупредить водителей об ограничении, на подъездах к плотине установили информационные щиты.

Нарушителей будут штрафовать.

Напомним, до 26 ноября действует ограничение на въезд грузовиков в Новосибирск в часы пик: с 7 до 10 — утром и с четырех до восьми — вечером.

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