Уссурийцы получили ключи от новых квартир

На торжественной церемонии сертификаты и цветы участникам муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013−2017 годы» вручил глава администрации Уссурийска Евгений Корж.

«Пусть в ваших домах царит любовь и взаимопонимание, будет достаток и уют, а близкие люди радуют вас!», — пожелал Евгений Корж.

Семь семей переедут в новые современные многоквартирные дома на улицах Заречной, 14-б, и Новоникольском проезде, 4.

Лора Малышева больше пятидесяти лет прожила в доме на ул. Урицкого, 48. Она поблагодарила администрацию округа и лично Евгения Коржа за долгожданное жилье. Теперь жительница будет жить в новостройке на ул. Заречной, 14-б. «Мне уже больше 80 лет. И такие перемены сейчас положительные! Я уже и не ожидала. Непривычно, что на сахпоселке. Это совсем другой район. Но сама квартира просторная, светлая и в новом доме», — говорит Лора Малышева.

Анна Воронина тоже с нетерпением ждала переезда. Ранее молодая мама жила в районе Промпарка. Сейчас переезжает в новостройку на Новоникольском проезде, 4. «Квартира хорошая, светлая и просторная. Со старым жильем не сравнить», — поделилась участница программы.

Как отметил глава администрации УГО Евгений Корж, в Уссурийском городском округе еще 160 домов требуют расселения. «Сейчас мы ждем утверждения новой программы переселения. Готовы сразу приступить к ее реализации», — сообщил Евгений Корж.

Программа предполагает не только расселение жителей из аварийных домов, но и снос ветхих объектов. В 2017 году было расселено 32 аварийных многоквартирных домов, в том числе 13 аварийных домов только за счет средств местного бюджета. Снесено 14 ветхих домов и еще 10 предстоит снести до конца года.