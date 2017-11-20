В Омске РЭК предложила не повышать нормативы на подогрев воды

На прошлой неделе, 16 ноября, на Общественном совете при региональном РЭК рассмотрели вопрос о нормативах расхода тепловой энергии, которую используют на подогрев воды, предоставляя услуги по горячему водоснабжению.

Как пояснили специалисты РЭК, нормативы на подогрев воды рассчитаны органом регулирования тарифов Омской области впервые.

Региональные власти должны утвердить нормативы в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду» к началу 2018 года.

По расчетам специалистов, нормативы на подогрев воды в районах области составят около 0,06 Гкал на подогрев 1 кубометра холодной воды. Сейчас теплоснабжающие организации рассчитывают нормативы самостоятельно.

По словам председателя РЭК Омской области Владимира Тараненко, повышение нормативов не должно привести к превышению предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги.

Во избежание роста предложено утвердить нормативы на подогрев холодной воды на уровне ныне действующих.

Виктор Гаак, председатель Общественного совета при РЭК:

— Давайте примем эти нормативы. Если на следующий год у предприятий будет убыток, тогда и будем решать — повышать нормативы или нет.

Единогласным решением Общественный совет рекомендовал Региональной энергетической комиссии утвердить действующие нормативы на подогрев холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению. Это решение поможет избежать резкого роста платы на горячую воду.