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05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярских автобусах начнут принимать банковские карты

Дополнительный функционал введут не раньше июля следующего года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярских автобусах можно будет рассчитаться банковскими картами. Дополнительную услугу в общественном транспорте могут ввести уже в июле 2018 года. Такой ответ краевое министерство транспорта направило активистам из Красноярска.

По словам чиновников, программа находится в стадии разработки. Но к 1 июля следующего года безналичный расчет будет возможен с помощью специального терминала. Уже ведутся переговоры с ведущими банками страны, которые должны предоставить необходимое оборудование.

О расходах на нововведение в министерстве пока не сообщают. Будет ли терминал поддерживать современные приложения Apple Pay и Apple Watch в письме не уточняется.

Отметим, что пока в красноярских маршрутках принимают только социальные и транспортные карты. За все время их было выдано более одного млн штук.

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