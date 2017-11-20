ЖК «Высота» в Иркутске введут в эксплуатацию после устранения нарушений
Жилищный комплекс «Высота» в Иркутске введут в эксплуатацию после устранения замечаний.
Жилищный комплекс «Высота» в Иркутске введут в эксплуатацию после устранения замечаний.
Об этом 17 ноября 2017 года сообщила
На сегодняшний день построенные в рамках договора развития застроенных территорий дома не введены в эксплуатацию. Договор между мэрией и застройщиком расторгнут, а 400 дольщиков рискуют попасть в разряд обманутых. «Такого допустить ни в коем случае нельзя. Споры и разногласия между застройщиком и администрацией не должны ущемлять законных прав жителей», — подчеркнул заместитель министра строительства Иван Хомутинников.
На совещании было определено, что при устранении замечаний, обозначенных в представлении прокуратуры Иркутской области, администрации Иркутска выдаст разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию. В отношении оставшихся девяти аварийных жилых домов, которые не расселены на этом земельном участке, администрации рекомендовали включить их в планируемый перечень расселения аварийного жилья, а также определить срок завершения расселения.
Напомним, администрация Иркутска в 2013 году для развития застроенной территории площадью 48765 кв.м, расположенной в Октябрьском районе, заключила договор с победителем открытого аукциона ООО «Сибкомплектмонтаж». А эта компания в свою очередь заключила «Договор о сотрудничестве по развитию застроенной территории» с ООО «Строительная компания «Высота», которое с 21 декабря 2015 года является застройщиком группы домов с нежилыми помещениями, подземными автостоянками и трансформаторной подстанцией по ул. Пискунова. Застройщик в сентябре 2017 года направил в Службу строительного надзора извещения об окончании строительства объектов. Также застройщик направил документы в администрацию Иркутска. Однако мэрия отказала застройщику в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на основании предостережения прокуратуры Иркутской области. Впоследствии администрация расторгла договор с застройщиком.