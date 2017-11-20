ЖК «Высота» в Иркутске введут в эксплуатацию после устранения нарушений

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Об этом 17 ноября 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогу совещания в министерстве строительства, дорожного хозяйства, на котором обсуждались проблемы дольщиков ЖК «Высота» и расселение аварийных домов по улице Пискунова.

На сегодняшний день построенные в рамках договора развития застроенных территорий дома не введены в эксплуатацию. Договор между мэрией и застройщиком расторгнут, а 400 дольщиков рискуют попасть в разряд обманутых. «Такого допустить ни в коем случае нельзя. Споры и разногласия между застройщиком и администрацией не должны ущемлять законных прав жителей», — подчеркнул заместитель министра строительства Иван Хомутинников.

На совещании было определено, что при устранении замечаний, обозначенных в представлении прокуратуры Иркутской области, администрации Иркутска выдаст разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию. В отношении оставшихся девяти аварийных жилых домов, которые не расселены на этом земельном участке, администрации рекомендовали включить их в планируемый перечень расселения аварийного жилья, а также определить срок завершения расселения.