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07:20 (мск), источник: Tengrinews

Владельцам элитного жилья в Алматы сделали предупреждение

Владельцам элитных квартир, сдающим жилье, дали неделю для регистрации в налоговых органах или предоставления отчета о доходах во избежание штрафных санкций. Об этом сообщили в УГД Медеуского района Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, только в одном из элитных ЖК города выявлено 15 квартир, хозяева которых незаконно предоставляют в аренду свои квартиры.

«Сумма аренды двух комнатной квартиры в данном жилом комплексе составляет 250−300 тысяч тенге, трехкомнатная — 420 тысяч тенге в месяц. Суточная аренда составляет 15−20 тысяч тенге в зависимости от комнат. При этом, некоторые квартиры предоставляется в аренду через риэлтерские компании. Клиентам, которым необходимы были командировочные документы (договор на аренду, свидетельство в качестве ИП, кассовые чеки), документы предоставлялись от других индивидуальных предпринимателей или от риэлтерских компаний», — пояснили в УГД.

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В ведомстве отметили, что, несмотря на доходность и посещаемость клиентами, хозяева указанных квартир не состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей и не производят уплату налогов.

«Хозяевам квартир предоставлен недельный срок для самостоятельного устранения нарушений путем регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или предоставления отчетности с отражением фактических доходов. В противном случае налоги и другие обязательные платежи будут взыскиваться со штрафными санкциями. Необходимо отметить, что за сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», — прокомментировали в УГД.

Отмечается, что, на сегодняшний день большинство элитных квартир и домов предоставляются в аренду через объявления в интернете.

«Соответственно, выявление лиц, незаконно предоставляющие в аренду имущества, не составляет особого труда. До конца текущего года по всем элитным жилым комплексам и домам будет проведена аналогичная работа», — отметили в ведомстве.

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