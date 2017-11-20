Владельцам элитного жилья в Алматы сделали предупреждение

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, только в одном из элитных ЖК города выявлено 15 квартир, хозяева которых незаконно предоставляют в аренду свои квартиры.

«Сумма аренды двух комнатной квартиры в данном жилом комплексе составляет 250−300 тысяч тенге, трехкомнатная — 420 тысяч тенге в месяц. Суточная аренда составляет 15−20 тысяч тенге в зависимости от комнат. При этом, некоторые квартиры предоставляется в аренду через риэлтерские компании. Клиентам, которым необходимы были командировочные документы (договор на аренду, свидетельство в качестве ИП, кассовые чеки), документы предоставлялись от других индивидуальных предпринимателей или от риэлтерских компаний», — пояснили в УГД.

В ведомстве отметили, что, несмотря на доходность и посещаемость клиентами, хозяева указанных квартир не состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей и не производят уплату налогов.

«Хозяевам квартир предоставлен недельный срок для самостоятельного устранения нарушений путем регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или предоставления отчетности с отражением фактических доходов. В противном случае налоги и другие обязательные платежи будут взыскиваться со штрафными санкциями. Необходимо отметить, что за сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», — прокомментировали в УГД.

Отмечается, что, на сегодняшний день большинство элитных квартир и домов предоставляются в аренду через объявления в интернете.