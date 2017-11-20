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07:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ликвидировать отходы БЦБК будет АО «Иркутскгеофизика»

Необходимые условия для заключения контракта на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината согласовали министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и подразделение государственного холдинга «Росгеология» — АО «Иркутскгеофизика».

Как 17 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, подписи под документом поставили министр Андрей Крючков и управляющий директор предприятия Анатолий Кабанов. Церемония подписания прошла в присутствии губернатора Иркутской области Сергея Левченко и генерального директора АО «Росгеология» Романа Панова.

— В связи с тем, что Правительством Российской Федерации обязанности заказчика переданы Иркутской области и назначен единый подрядчик в лице Росгеологии мы сегодня закрепили эти обязательства в работе по утилизации отходов БЦБК, — пояснил Сергей Левченко.

Стоимость контракта оценивается в сумме около шести миллиардов рублей: 79% средств будет выделено в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012 — 2020 годы, софинансирование из бюджета Иркутской области определено в объеме 21%.

На совещании, которое предшествовало подписанию контракта, обсуждались первоочередные задачи. В частности, они касаются имущественного характера. По существующему законодательству, до того, как объекты, принадлежащие частным юридическим лицам, будут переданы в областную собственность государственные средства на их использование и рекультивацию направлять нельзя. Определением Арбитражного суда Иркутской области 25 залоговых и 54 свободных от залоговых обязательств объектов, принадлежащих ОАО «БЦБК», признаны социально значимыми. Процедуре передаче таких объектов сначала в муниципальную, а затем в областную собственность предшествует аукцион.

18 октября проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности Байкальского городского поселения, до 20 декабря они будут переданы на баланс Иркутской области. Уже состоялся аукцион и в отношении беззалоговых объектов, планируется, что в областную собственность они поступят до 25 декабря следующего года. Для того чтобы в рамках закона вести хозяйственную деятельность в отношении этих объектов, необходимо определить, на чей баланс они перейдут. По предложению министерства имущественных отношений Иркутской области такой структурой станет соответствующая дирекция, которую решено зарегистрировать до 4 декабря текущего года.

Также на совещании был поднят вопрос по селезащите шлам-накопителей, где складированы отходы БЦБК. Сергей Левченко поручил минприроды региона в мае — июне 2018 года провести работы по очистке русел рек, впадающих в Байкал в районе города Байкальска. Для этого в областном бюджете должны быть предусмотрены финансовые средства. Роман Панов сообщил, что до конца текущего года Росгеология завершит инженерные изыскания по восьми накопителям шлам-лигнина, предусмотренных проектом, который до 1 декабря должен быть представлен на рассмотрение Главгосэкспертизы. Кроме того, в первом квартале 2018 года такие изыскания будут проведены на двух неучтенных ранее картах отходов, а также на водозаборных и очистных сооружениях, которые тоже требуют ликвидации. По этим объектам впоследствии будет разработан отдельный проект.

«Необходимые технические и производственные средства у Росгеологии есть. Поэтому работаем в соответствии с графиком, существующего, в том числе, в рамках контракта. Я не вижу никаких рисков для того, чтобы в летний полевой сезон 2018 года мы уже начали непосредственно процесс по рекультивации ранее накопленных отходов БЦБК», — заявил гендиректор Росгеологии.

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