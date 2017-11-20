Ликвидировать отходы БЦБК будет АО «Иркутскгеофизика»
Необходимые условия для заключения контракта на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского
Необходимые условия для заключения контракта на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского
Как 17 ноября 2017 года сообщила
— В связи с тем, что Правительством Российской Федерации обязанности заказчика переданы Иркутской области и назначен единый подрядчик в лице Росгеологии мы сегодня закрепили эти обязательства в работе по утилизации отходов БЦБК, — пояснил Сергей Левченко.
Стоимость контракта оценивается в сумме около шести миллиардов рублей: 79% средств будет выделено в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и
На совещании, которое предшествовало подписанию контракта, обсуждались первоочередные задачи. В частности, они касаются имущественного характера. По существующему законодательству, до того, как объекты, принадлежащие частным юридическим лицам, будут переданы в областную собственность государственные средства на их использование и рекультивацию направлять нельзя. Определением Арбитражного суда Иркутской области 25 залоговых и 54 свободных от залоговых обязательств объектов, принадлежащих ОАО «БЦБК», признаны социально значимыми. Процедуре передаче таких объектов сначала в муниципальную, а затем в областную собственность предшествует аукцион.
18 октября проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности Байкальского городского поселения, до 20 декабря они будут переданы на баланс Иркутской области. Уже состоялся аукцион и в отношении беззалоговых объектов, планируется, что в областную собственность они поступят до 25 декабря следующего года. Для того чтобы в рамках закона вести хозяйственную деятельность в отношении этих объектов, необходимо определить, на чей баланс они перейдут. По предложению министерства имущественных отношений Иркутской области такой структурой станет соответствующая дирекция, которую решено зарегистрировать до 4 декабря текущего года.
Также на совещании был поднят вопрос по селезащите
«Необходимые технические и производственные средства у Росгеологии есть. Поэтому работаем в соответствии с графиком, существующего, в том числе, в рамках контракта. Я не вижу никаких рисков для того, чтобы в летний полевой сезон 2018 года мы уже начали непосредственно процесс по рекультивации ранее накопленных отходов БЦБК», — заявил гендиректор Росгеологии.