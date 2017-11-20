Строительство НПЗ в Приморье начнется в декабре

Рабочую группу по строительству НПЗ общей площадью 1,3 тысячи гектаров возглавит первый вице-губернатор Александр Костенко. Об этом распорядился Андрей Тарасенко.

— К возведению комплекса намерены приступить через месяц — 20 декабря. Корпорация развития Дальнего Востока профинансирует строительство объектов инфраструктуры. Только на сооружение линий электропередачи будет направлено более 3,5 миллиарда рублей. Планируется реконструкция находкинского водозабора и строительство свыше 30 километров водовода до нефтеперерабатывающего комплекса, — проинформировал глава ВНХК.

Проектная мощность предприятия — до 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год. Считается, что завод обеспечит растущие потребности регионов Дальнего Востока качественным моторным топливом, а также позволит уйти от экспорта сырьевых продуктов к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Продукция нефтехимии — полимеры — будет поставляться на отечественный и азиатский рынки.