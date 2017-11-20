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07:09 (мск), источник: "Российская газета"

Строительство НПЗ в Приморье начнется в декабре

Проект строительства нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса в Партизанском районе Приморского края прошел экологическую экспертизу. Об этом на встрече с врио губернатора Андреем Тарасенко сообщил гендиректор АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) Виктор Гребенюков, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Источник: Reuters

Рабочую группу по строительству НПЗ общей площадью 1,3 тысячи гектаров возглавит первый вице-губернатор Александр Костенко. Об этом распорядился Андрей Тарасенко.

— К возведению комплекса намерены приступить через месяц — 20 декабря. Корпорация развития Дальнего Востока профинансирует строительство объектов инфраструктуры. Только на сооружение линий электропередачи будет направлено более 3,5 миллиарда рублей. Планируется реконструкция находкинского водозабора и строительство свыше 30 километров водовода до нефтеперерабатывающего комплекса, — проинформировал глава ВНХК.

Проектная мощность предприятия — до 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год. Считается, что завод обеспечит растущие потребности регионов Дальнего Востока качественным моторным топливом, а также позволит уйти от экспорта сырьевых продуктов к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Продукция нефтехимии — полимеры — будет поставляться на отечественный и азиатский рынки.

Инвестиции в проект составят почти 800 миллиардов рублей.

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