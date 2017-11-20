Минстрой РФ нашел для Омской области 370 млн рублей

В 2018 году из 25,1 млрд рублей Омская область получит 369,3 млн рублей. Деньги будут направлены на создание парков и скверов, а также ремонт дворовых территорий.

По сравнению с прошлым годом объем субсидии для региона увеличен на 4%. Как ранее сообщал «СуперОмск», в Омске была принята пятилетняя программа благоустройства с объемом финансирования 800 млн рублей.