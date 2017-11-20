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07:19 (мск), источник: СуперОмск

Минстрой РФ нашел для Омской области 370 млн рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России назвало суммы субсидий для регионов на формирование комфортной городской среды.

В 2018 году из 25,1 млрд рублей Омская область получит 369,3 млн рублей. Деньги будут направлены на создание парков и скверов, а также ремонт дворовых территорий.

По сравнению с прошлым годом объем субсидии для региона увеличен на 4%. Как ранее сообщал «СуперОмск», в Омске была принята пятилетняя программа благоустройства с объемом финансирования 800 млн рублей.

С 22 ноября в правительстве Омской области курировать сферу строительства и жилищно-коммунального комплекса будет Сергей Фролов. И.о. мэра Омска будет назначен вице-губернатором.

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