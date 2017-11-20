Красноярскому краю подтвердили стабильный кредитный рейтинг

Об этом сообщили в краевом правительстве.

Такое решение в агентстве приняли основываясь на улучшении бюджетных показателей региона в 2016 году, а также промышленно развитую экономику края.

«Мы ожидаем укрепление операционного баланса Красноярского края, — говорят в Fitch, — это будет поддерживаться сохраняющимся контролем за расходами и дальнейшим расширением сильной налоговой базы региона».

Агентство Fitch оценивает Красноярский край с 2007 года. В ноябре 2015 года оно изменило прогноз по рейтингу региона на «негативный», который продержался до мая 2017 года — тогда его повысили до «стабильного».

По мнению и.о. министра финансов края Владимира Бахаря, это говорит об эффективности проводимой бюджетной политики.