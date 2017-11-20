В Хабаровском крае в ТОСЭР «Николаевск» стало на одну площадку больше
На «Полянке» резидент хочет построить золотодобывающее предприятие.
На «Полянке» резидент хочет построить золотодобывающее предприятие.
В Хабаровском крае на территории опережающего
Постановление о расширении границ ТОСЭР подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Возведением нового предприятия займётся компания «НГК Ресурс». Общий объём заявленных инвестиций составляет 2,2 миллиарда рублей, планируется создать 340 рабочих мест. Инвестор за период реализации проекта намерен организовать добычу порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.
Как сообщает
Кроме того, правительство России решило перераспределить финансовые обязательства Хабаровского края по обеспечению ТОСЭР «Николаевск» инфраструктурой и созданию объектов за деньги из федерального бюджета. Так, с 2017 по 2019 год энергетические объекты хотят создать на площадках «Оремиф», «Чныррах» и «Иннокентьевка». Общая их стоимость составит 1,3 миллиарда рублей.