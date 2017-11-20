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07:28 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае в ТОСЭР «Николаевск» стало на одну площадку больше

На «Полянке» резидент хочет построить золотодобывающее предприятие.

В Хабаровском крае на территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» расширили границы. Теперь в её состав входит площадка «Полянка», на которой инвестор собирается построить золотодобывающее предприятие.

Постановление о расширении границ ТОСЭР подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Возведением нового предприятия займётся компания «НГК Ресурс». Общий объём заявленных инвестиций составляет 2,2 миллиарда рублей, планируется создать 340 рабочих мест. Инвестор за период реализации проекта намерен организовать добычу порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, месторождение «Полянка» расположено в 80 километрах от Николаевска-на-Амуре. Сейчас участки, необходимые для проекта, переводят из земель лесного фонда в другую категорию. Запустить производство инвестор намерен в следующем году. За семь лет поступления в бюджет с учётом льгот составят больше 1,4 миллиарда рублей.

Кроме того, правительство России решило перераспределить финансовые обязательства Хабаровского края по обеспечению ТОСЭР «Николаевск» инфраструктурой и созданию объектов за деньги из федерального бюджета. Так, с 2017 по 2019 год энергетические объекты хотят создать на площадках «Оремиф», «Чныррах» и «Иннокентьевка». Общая их стоимость составит 1,3 миллиарда рублей.

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