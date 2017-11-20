Узбекистан доведет годовое производство ювелирной продукции до $40 млн

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем 40 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам источника в Минэкономики, за три года выпуск изделий из серебра планируется увеличить в 6,2 раза со 112 тысяч долларов в 2018 году до 760,5 тысячи долларов в 2020-м, а из золота — в 2,4 раза с 16,4 миллионов долларов до 39,6 миллиона.

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«Особый акцент будет сделан на продвижении продукции за рубеж. В 2020 году мы намерены экспортировать ювелирные изделия почти на 14 миллионов долларов. Основные объемы будут производиться на двух флагманах, которые введут в эксплуатацию в 2018—2019 годах. Это ювелирные заводы на базе предприятия «Фонон» и «1-Заргарлик корхонаси», — отметил собеседник.

Для развития первого предприятия планируется привлечь известную южнокорейскую компанию Jemco, вторым займется местный банк «Асака».

Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев утвердил решение о создании Ассоциации ювелирной промышленности «Узбекзаргарсаноати». Среди главных задач новой структуры — сохранение и дальнейшее развитие многовековых традиций ювелирного искусства в различных регионах Узбекистана, координация реализации мер по развитию отрасли, последовательное проведение единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики.

Мирзиёев поручил «Узбекзаргарсаноати» до середины февраля будущего года разработать и внести на утверждение правительства адресную программу по модернизации действующих и созданию новых мощностей в ювелирной промышленности на 2018−2020 годы.

Напомним, что в Узбекистане с 1 января 2018 года будет отменен акцизный налог на ювелирные изделия, реализуемые в розницу.