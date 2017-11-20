Российские инвесторы намерены построить сахарный завод в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Группа российских инвесторов планирует построить новый сахарный завод в Узбекистане, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в «Узбекозиковкатхолдинг».

По его словам, на сегодняшний день стороны уже определились с предварительным местом расположения нового промышленного объекта. Это будет одна из свободных экономических или малых промышленных зон в Ташкентской области. Завод будет работать на сырье, поставляемом из РФ, часть его продукции планируется отправлять на экспорт в соседние страны.

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Источник не назвал российскую компанию, готовую инвестировать в проект, а также объем предполагаемых вложений. Однако введенный в 2014 году сахарный завод «Ангрен Шакар» стоил свыше 100 миллионов долларов.

Отметим, что на днях Узбекистан уже начал получать свекловичный сахар из России, чтобы закрыть образовавшийся спрос на рынке. По данным экспертов, до конца года стране необходимо будет завести не менее 120−150 тысяч тонн этого продукта.

Россия и Узбекистан пришли к соглашению об экспорте сахара российскими производителями во время визита министра сельского хозяйства Александра Ткачева в республику в сентябре этого года. Тогда было подписано соглашение о поставках между Союзом сахаропроизводителей России и «Узбекозиковкатхолдингом».

Стимулировало это сближение и обнуление с 15 сентября 2017 года ставок импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных. До этого в стране в течении более чем 15 лет существовала 30-процентная ставка.