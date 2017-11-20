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08:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии продолжают открывать новые месторождения нефти и газа

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Башкортостан — один из старейших нефтедобывающих регионов России, первая нефть была открыта здесь ровно 85 лет назад.

Тем не менее нефтегазоносный потенциал региона еще не исчерпан. О том, сколько еще углеводородов содержат в себе недра республики, кто занимается разведкой и каковы перспективы этой отрасли в регионе, мы поговорили с директором ООО «Осмос» Константином Потниным.

Крупным компаниям не интересны мелкие месторождения.

Крупные нефтяные компании, которые ведут разработку месторождений на территории республики, в последние годы наращивают свои запасы за счет разведки новых месторождений в Восточной и Западной Сибири и других регионов. Об открытии запасов углеводородов на территории Башкортостана мы слышим редко. Это не удивительно: по данным ученых-геологов, в настоящее время выявлено около 80% потенциальных ресурсов УВ. Более того, несколько лет назад Приволжскнедра официально сообщало, что запасов нефти в Башкирии хватить чуть больше, чем на 20 лет.

Есть еще одна особенность — вновь открываемые запасы нефти в Башкортостане, как правило, довольно мелкие. Они не представляют интереса для больших компаний: серьезные финансовые затраты не оправдываются маленькими запасами — себестоимость работ на таком участке оказывается очень высока.

«Крупным нефтяным компаниям относительно небольшие залежи нефти неинтересны. Другое дело — маленькие компании, которые используют новейшие методы и высокотехнологичное оборудование, — комментирует директор ООО “Осмос” Константин Потнин. — Мы, например, активно используем метод геохимической съемки, который помогает уточнить местоположение мелких залежей».

«Осмос» — одна из таких «маленьких» компаний, которая сегодня владеет лицензией на разведку месторождения в Туймазинском районе республики. По предварительным оценкам, ресурсы нефти и растворенного газа на Чишминском участке площадью 100 кв.км могут достигать 12,5 млн тонн, запасы составляют 425 тысяч тонн! Для сравнения, запасы Анастасьинского месторождения, открытого в Башкирии нынешней весной, оцениваются в 600 тысяч тонн. Выигрышной особенностью участка является развитая инфраструктура. Туймазинский район — один из самых нефтегазоносных в республике, поэтому расстояние от участка до нефте- и газопроводов составляет всего 10 км, а неподалеку, в деревне Субханкулово, располагается приемный пункт ОАО «Транснефть».

«Участок располагается в районе, экономически развитом и легко доступном в течение всего года, крупный город Туймазы расположен всего в пяти километрах от западной границы участка, значит, не будет проблем с квалифицированными рабочими и субподрядчиками. Рядом проходит федеральная трасса М5 и железная дорога Москва-Уфа. Пути транспортировки добытой нефти предельно просты и малозатратны, — отмечает Константин Потнин. — Уже сейчас на основании имеющихся данных о запасах нефти и растворенного газа Чишминского месторождения лицензионная площадь может быть признана экономически эффективной для разработки».

Бизнес должен быть социально ответственным.

«А как же быть с экологической обстановкой? Не угрожает ли бурение поисковых скважин и последующая добыча природе и благополучию человека?» — в Год экологии мы не могли не задаться этим вопросом.

«Перед тем, как получить выдать лицензию, уполномоченная организация — Башнедра проводит проверку. Поэтому можно гарантировать, что в пределах участка отсутствуют особо охраняемые природные территории, участник ограниченного и запрещенного землепользования, — отмечает Константин Потнин. — Границы водозаборов также расположены в стороне от данного участка. Ну и самое главное: современные технологии разведки и добычи позволяют свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду».

В сентябре руководство компании «Осмос» получило от «Башгеолцентра» Республики Башкортостан результаты госэкпертизы, проведенной специально для того, чтобы оценить риски ухудшения качества воды Нуркеевского водозабора, который находится вблизи Чишминского месторождения. Гидрологи заключили, что никакой опасности для питьевой воды нет. В настоящее время «Осмос» начал программу мониторинга окружающей обстановки, специалисты отобрали контрольные пробы воды из близлежащих источников. Кроме того, для контроля качества подземных вод в непосредственной близости от поисковой скважины планируется строительство дополнительной, экологической, скважины, через которую будут забираться пробы.

Сегодня компания «Осмос» хорошо известна благодаря поддержке движения юных геологов и их республиканского слета, который ежегодно проводится для популяризации профессии.

«Поддерживая этих ребят, мы закладываем основу для отрасли в целом, ведь среди них есть люди, которые придут в будущем разработку, — говорит Константин Потнин. — Подобную поддержку мы готовы оказывать и на той территории, на которой проводим работы, мы понимаем нужды муниципалитета. Бизнес должен быть социально ответственным».

Что еще сулит разработка нового участка муниципалитету, на территории которого он расположен? Безусловно, экономическое благополучие — это значит, что добыча нефти в регионе не остановится еще долгое время. Когда работы начнутся, местный бюджет будет получать налог на добычу полезных ископаемых. При этом новые рабочие места — для высококвалифицированных профессионалов — создаются уже сейчас. Кроме того, в регионе появляются условия для создания полноценной малой нефтяной компании — а это уже другие налоги и другие доходы в бюджет.

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