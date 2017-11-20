В Башкирии резко выросло производство бумаги

С начала года существенно выросли объёмы производства бумаги и бумажных изделий — в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает Башкортостанстат.

Кроме производства бумаги, по сравнению с 2016 годом, вырос объем производимых: мебели (178,0%), транспортных средств и оборудования (127,5%), напитков (119,0%), готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий (113,7−114,7%), одежды, кожи и изделий из кожи (110,0−111,1%), текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (109,6−109,8%), неметаллических минеральных продуктов (105,7%).

Меньше стали производить лекарства на 42,8% (к январю-октябрю 2016), электрическое оборудование, добывать металлические руды — на 9,5−10,6%. Снизились темпы на металлургическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 2,6−4,7%, полиграфической деятельности и копировании — на 1,7%, добыче сырой нефти и природного газа.