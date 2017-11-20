В Башкирии резко выросло производство бумаги
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С начала года существенно выросли объёмы производства бумаги и бумажных изделий — в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает Башкортостанстат.
Кроме производства бумаги, по сравнению с 2016 годом, вырос объем производимых: мебели (178,0%), транспортных средств и оборудования (127,5%), напитков (119,0%), готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий (113,7−114,7%), одежды, кожи и изделий из кожи (110,0−111,1%), текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (109,6−109,8%), неметаллических минеральных продуктов (105,7%).
Меньше стали производить лекарства на 42,8% (к
Отмечено, что в целом по республике «Индекс промышленного производства» вырос. В октябре 2017 он составил 100,4% к октябрю 2016, а за