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07:56 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии резко выросло производство бумаги

По сравнению с январём-октябрём прошлого года, количество произведённой бумаги выросло в 2,3 раза.

С начала года существенно выросли объёмы производства бумаги и бумажных изделий — в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает Башкортостанстат.

Кроме производства бумаги, по сравнению с 2016 годом, вырос объем производимых: мебели (178,0%), транспортных средств и оборудования (127,5%), напитков (119,0%), готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий (113,7−114,7%), одежды, кожи и изделий из кожи (110,0−111,1%), текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (109,6−109,8%), неметаллических минеральных продуктов (105,7%).

Меньше стали производить лекарства на 42,8% (к январю-октябрю 2016), электрическое оборудование, добывать металлические руды — на 9,5−10,6%. Снизились темпы на металлургическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 2,6−4,7%, полиграфической деятельности и копировании — на 1,7%, добыче сырой нефти и природного газа.

Отмечено, что в целом по республике «Индекс промышленного производства» вырос. В октябре 2017 он составил 100,4% к октябрю 2016, а за январь-октябрь 2017 г. — 102,3% к январю-октябрю 2016 г.

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