Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей

Источник: Reuters

В отчете по РСБУ отражена продажа 19,5% «Роснефти» почти за 700 млрд руб. По итогам этой сделки «Роснефтегаз» показал годовой чистый убыток и на этом основании не выплачивал дивиденды в 2017 году.

Общие доходы холдинга в 2016 году достигли 1,38 трлн руб., из которых 90% (1,24 трлн руб.) обеспечила сделка по «Роснефти». Выручка составила 800,38 трлн руб., в 10 раз больше, чем годом ранее. Суммарные расходы «Роснефтегаза» (1,477 трлн руб.) оказались беспрецедентными для компании — холдинг показал убыток до налогообложения 96,2 млрд руб. и чистый убыток 90,4 млрд руб.

Продажа 19,5% «Роснефти» отразилась в четырех строках отчета: доход от продажи, доход от накопленной переоценки акций, себестоимость проданной доли и выплата в бюджет денег, полученных от продажи акций «Роснефти». Перевод 692,4 млрд руб. в бюджет был отражен в составе прочих расходов, что позволило показать чистый убыток. Изначально Минфин планировал получить эту выплату в форме дивидендов «Роснефтегаза».