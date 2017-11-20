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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей

Согласно бухгалтерской отчетности «Роснефтегаза» за 2016 год, от связанных с приватизацией «Роснефти» операций холдинг получил убыток на сумму около 167−170 млрд руб. Данные отчета проанализировал РБК.

Источник: Reuters

В отчете по РСБУ отражена продажа 19,5% «Роснефти» почти за 700 млрд руб. По итогам этой сделки «Роснефтегаз» показал годовой чистый убыток и на этом основании не выплачивал дивиденды в 2017 году.

Общие доходы холдинга в 2016 году достигли 1,38 трлн руб., из которых 90% (1,24 трлн руб.) обеспечила сделка по «Роснефти». Выручка составила 800,38 трлн руб., в 10 раз больше, чем годом ранее. Суммарные расходы «Роснефтегаза» (1,477 трлн руб.) оказались беспрецедентными для компании — холдинг показал убыток до налогообложения 96,2 млрд руб. и чистый убыток 90,4 млрд руб.

Продажа 19,5% «Роснефти» отразилась в четырех строках отчета: доход от продажи, доход от накопленной переоценки акций, себестоимость проданной доли и выплата в бюджет денег, полученных от продажи акций «Роснефти». Перевод 692,4 млрд руб. в бюджет был отражен в составе прочих расходов, что позволило показать чистый убыток. Изначально Минфин планировал получить эту выплату в форме дивидендов «Роснефтегаза».

В мае председатель совета директоров «Роснефтегаза» Игорь Сечин попытался объяснить происхождение убытков, из-за которых компания может не выплатить дивиденды государству за 2016 год. По его словам, они связаны с приватизацией «Роснефти» в конце прошлого года, когда 19,5% госкомпании были проданы Glencore и QIA за 692 млрд руб. Но ни сообщение самого «Роснефтегаза», ни слова господина Сечина не прояснили ситуацию.

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