За высокую урожайность красноярским аграриям подарили машины

Аграрии Красноярского края получили знаки отличия и новые автомобили за высокую урожайность уборочной кампании 2017 года. На минувшей неделе в Красноярске прошло торжественное собрание, посвященное Дню урожая, где чествовали селян региона.

В этом году в Красноярском крае собрано 2,2 млн тонн зерна, урожайность составила 23,6 центнера с гектара, что существенно выше, чем у сибирских регионов с аналогичными климатическими условиями. Лидером по сбору урожая стал Ужурский район, за ним — Назаровский и Шарыповский районы. Собранного зерна в этом году с избытком хватит для обеспечения внутрикраевых нужд.

«В эти ноябрьские дни наш край масштабно и торжественно отмечает главный праздник осени — День урожая. В нашем сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности трудятся десятки тысяч человек. И в этом году по большому счету в экстремальных погодных условиях наши земляки выстояли и смогли обеспечить краю продовольственную безопасность. Я обращаюсь ко всем, кто присутствует сегодня в зале, кто остался дома, кто сейчас на рабочих местах, — низкий вам поклон за преданность родной земле! Искренне желаю вам новых успехов, уверенности, оптимизма и обычного человеческого счастья!», — сказал Александр Усс.

На торжественном собрании за высокие показатели в работе аграрии региона получили знаки отличия «За трудовые заслуги», а также ключи от автомобилей отечественного производства. Поздравляя селян, врио главы региона также отметил, что в Красноярском крае продолжится поддержка сельского хозяйства, в том числе совершенствование господдержки и привлечение молодежи на село.

«Мы намерены, как и прежде, помогать лидерам нашего сельского хозяйства и тем, кто ещё только открывает своё дело и стремится идти вперёд, развивать малые формы производства, фермерское движение. Мы будем совершенствовать меры государственной поддержки, настойчиво улучшать жизнь селян, развивать социальную сферу, стремиться к тому, чтобы на село шло как можно больше молодежи», — отметил Александр Усс.