Беларусь не планирует убирать свою «молочку» с российских прилавков

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Беларусь не собирается уходить с российского рынка со своей молочной продукцией заявил в эфире программы «Главный эфир» на телеканале Беларусь-1 вице-премьер Михаил Русый.

Мощности российских предприятий позволят своими силами закрывать потребности внутреннего рынка по некоторым молочным продуктам. К примеру — по сыру. Но Беларусь готова работать на конкурентной основе, качество белорусской продукции позволяет побороться за российского потребителя, считает вице-премьер.

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По словам Михаила Русого условия должен диктовать «не администратор, а потребитель».

«Если ты сегодня откуда-то уйдешь, то завтра тебя там ждать уже не будут», — уверен вице-премьер, курирующий аграрный сектор. По его словам, в Беларуси модернизированы молочно-товарные комплексы, внедрены новые технологии, что дает возможность наращивать экспорт молочной продукции.

«За прошлую пятилетку у нас прирост примерно на 250−270 тысяч тон молока, за текущую пятилетку — свыше 1 миллиона тон», — сказал Русый. За год рентабельность аграрного сектора Беларуси выросла в два раза.

Вместе с тем Михаил Русый выразил уверенность в том, что Беларусь постепенно будет снижать долю российской продукции в общем объеме реализации сельхозпродукции.