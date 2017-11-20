Беларусь не планирует убирать свою «молочку» с российских прилавков
Белорусская сторона не намерена сокращать поставки молочной продукции в Россию, заявил накануне
Белорусская сторона не намерена сокращать поставки молочной продукции в Россию, заявил накануне
МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Беларусь не собирается уходить с российского рынка со своей молочной продукцией заявил в эфире программы «Главный эфир» на телеканале Беларусь-1
Мощности российских предприятий позволят своими силами закрывать потребности внутреннего рынка по некоторым молочным продуктам. К примеру — по сыру. Но Беларусь готова работать на конкурентной основе, качество белорусской продукции позволяет побороться за российского потребителя, считает
По словам Михаила Русого условия должен диктовать «не администратор, а потребитель».
«Если ты сегодня
«За прошлую пятилетку у нас прирост примерно на 250−270 тысяч тон молока, за текущую пятилетку — свыше 1 миллиона тон», — сказал Русый. За год рентабельность аграрного сектора Беларуси выросла в два раза.
Вместе с тем Михаил Русый выразил уверенность в том, что Беларусь постепенно будет снижать долю российской продукции в общем объеме реализации сельхозпродукции.
За 9 месяцев 2017-го Беларусь продала в Россию сельхозпродукции на 1,7 миллиарда долларов. Это на 5,9% больше, чем было в прошлом году.