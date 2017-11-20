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08:39 (мск), источник: Вести - Пермь

В Суксуне открылось импортозамещающее производство

Новая швейная фабрика в Суксуне выпускает спецодежду, которая и в огне не горит и в воде не тонет.

Источник: Вести - Пермь

Новое производство не для самого большого поселка. Швейную фабрику открыли сегодня в Суксуне. Ее уникальность в том, что она полностью замещает импорт. Даже оборудование закуплено у пермских компаний, а на выходе дает спецодежду, которая и в огне не горит и в воде не тонет.

В таких защитных шапках рабочий на металлургическом производстве может не опасаться за свое здоровье. Новая ткань не горит и не пропускает тепло. Защитные шлемы, перчатки, костюмы — всего более 100 наименований. Рядом в цехе к приезду главы региона поставили стенд с аналогичными образцами такой же одежды из Италии, разница незначительная.

Новая площадка — почти тысяча квадратных метров. В Суксуне благодаря этому производству появилось дополнительно 70 рабочих мест.

Уникальность новой швейной фабрики в том, что проект практически полностью замещает импорт — даже оборудование закуплено у пермских компаний. В новых цехах планируют выпускать защитную экипировку, она будет поставляться на предприятия Москвы в рамках программы импортозамещения.

Импортозамещение на примере одного предприятия. Сегодня Суксунский оптико-механический завод производит защитную одежду. По своим характеристикам и качеству она не уступает, а кое-где и превосходит зарубежные аналоги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Строительство нового производства стало возможным благодаря программе импортозамещения, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Сегодня в регионе в разной стадии находятся десятки проектов с общим объемом инвестиций больше 500 миллиардов рублей.

В этом году оборот компании превысил цифру в 1,5 миллиарда рублей. В планах выход на европейские рынки. Некоторые образцы продукции уже получают международные сертификаты.

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