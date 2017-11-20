Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Министр культуры отреагировал на призыв Райкина «урезонить» его
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Россия потеряет в период Нового года все нефтедоллары
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
Военный эксперт: в армии США "процветают содом и гоморра"
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
08:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Власти Челябинска намерены закупить для города газоанализаторы

В Челябинске намерены мониторить выхлопы от транспорта.

Власти Челябинска намерены закупить газоанализаторы, чтобы мониторить выхлопы от транспорта, об этом глава города Евгений Тефтелев заявил на аппаратном совещании.

По мнению мэра, заводы и предприятия могут принять участие в закупке газоанализаторов. Кроме того, промышленники, которые до сих пор используют тепловозы, должны будут отказаться от них.

«Необходимо вместе с ГИБДД продумать ограничение для въезда грузового транспорта в период НМУ. Раньше эти меры предпринимались лишь при НМУ второй степени. Нужно ограничить въезд, но при этом дать возможность доставки грузов к местам торговли», — отметил глава города.

Напоним, поручения посыпались после того, как на прошлой неделе губернатор Челябинской области провёл экстренное межведомственное совещание по экологии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Михаил Задорнов: «Кажется, всё не так плохо как кажется»
В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь