Власти Челябинска намерены закупить для города газоанализаторы

Власти Челябинска намерены закупить газоанализаторы, чтобы мониторить выхлопы от транспорта, об этом глава города Евгений Тефтелев заявил на аппаратном совещании.

По мнению мэра, заводы и предприятия могут принять участие в закупке газоанализаторов. Кроме того, промышленники, которые до сих пор используют тепловозы, должны будут отказаться от них.

«Необходимо вместе с ГИБДД продумать ограничение для въезда грузового транспорта в период НМУ. Раньше эти меры предпринимались лишь при НМУ второй степени. Нужно ограничить въезд, но при этом дать возможность доставки грузов к местам торговли», — отметил глава города.