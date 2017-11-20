«Уфаводоканал» сообщил об отключении горячей и холодной воды 21 и 22 ноября

21 ноября с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода в Орджоникидзевском районе на ул. Пекинская, 20, 20а, 22а и ул. Кольцевая 155а, 157а.

В этом же районе башкирской столицы 21 ноября с 10 до 19 часов без холодной и горячей воды останутся жильцы домов по следующим адресам:

ул. Чудинова, 2, 4, 10, 12, 14, 16;.

ул. Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 27/1, 27/2.