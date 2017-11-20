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08:31 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» сообщил об отключении горячей и холодной воды 21 и 22 ноября

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах для проведения ремонтных работ 21 и 22 ноября.

21 ноября с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода в Орджоникидзевском районе на ул. Пекинская, 20, 20а, 22а и ул. Кольцевая 155а, 157а.

В этом же районе башкирской столицы 21 ноября с 10 до 19 часов без холодной и горячей воды останутся жильцы домов по следующим адресам:

  • ул. Чудинова, 2, 4, 10, 12, 14, 16;.
  • ул. Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 27/1, 27/2.

22 ноября с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Борисоглебская, 18/1, 20/1, 22/1 и ул. Пекинская, 33/1.

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