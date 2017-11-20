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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Уфы продолжают снос незаконных гаражей

В минувшие выходные снесены гаражи в Демском районе.

Уфимская мэрия продолжает борьбу с незаконно установленными гаражами. В минувшие выходные коммунальщики снесли еще 6 металлических гаражных боксов на улице Грозненская в Демском районе Уфы.

Всего с начала года власти башкирской столицы снесли 50 металлических гаражей, информирует пресс-служба городской администрации.

В мэрии подчеркивают, что сносу подлежат только незаконно установленные гаражные боксы. Каждый случай рассматривается отдельно. В Демском районе по вопросам сноса можно обратиться в местную администрацию по телефону: 8 (347) 279−14−95.

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