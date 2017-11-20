Власти Уфы продолжают снос незаконных гаражей

Уфимская мэрия продолжает борьбу с незаконно установленными гаражами. В минувшие выходные коммунальщики снесли еще 6 металлических гаражных боксов на улице Грозненская в Демском районе Уфы.

Всего с начала года власти башкирской столицы снесли 50 металлических гаражей, информирует пресс-служба городской администрации.