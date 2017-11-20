Власти Уфы продолжают снос незаконных гаражей
В минувшие выходные снесены гаражи в Демском районе.
В минувшие выходные снесены гаражи в Демском районе.
Уфимская мэрия продолжает борьбу с незаконно установленными гаражами. В минувшие выходные коммунальщики снесли еще 6 металлических гаражных боксов на улице Грозненская в Демском районе Уфы.
Всего с начала года власти башкирской столицы снесли 50 металлических гаражей, информирует
В мэрии подчеркивают, что сносу подлежат только незаконно установленные гаражные боксы. Каждый случай рассматривается отдельно. В Демском районе по вопросам сноса можно обратиться в местную администрацию по телефону: