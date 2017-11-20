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08:33 (мск), источник: Интерфакс

МВФ увидел условия для смягчения монетарной политики в РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) видят условия для дальнейшего смягчения Банком России денежно-кредитной политики на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Источник: Reuters

В сообщении МВФ по итогам ноябрьского визита в Москву Миссии фонда констатируется, что увеличение ВВП России может достичь 2% в этом году.

В то же время экономический рост в стране, «скорее всего, останется низким в среднесрочной перспективе из-за демографических факторов, структурных ограничений и продолжающихся санкций».

Инфляция, скорее всего, составит к концу года менее 3%, однако, как ожидается, вскоре после этого вернется к уровню в 4%.

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Эксперты МВФ ожидают улучшения текущего платежного баланса России благодаря более высоким ценам на нефть и увеличению внешнего спроса.

Эксперты Фонда приветствуют планы по сокращению дефицита бюджета в 2018−20 гг. за счет введения нового бюджетного правила, ожидают увеличения ненефтяных доходов за счет улучшения сбора налоговых платежей и поступлений от госсобственности.

В то же время корректировки расходной части бюджета, считают эксперты, должны основываться на постоянных и более целенаправленных мерах, таких как реформа пенсионной системы, снижение субсидий, чтобы увеличить бюджетные расходы на инфраструктуру, инвестиции в человеческий капитал.

По мнению миссии МВФ, Банку России имеет смысл продолжить снижение процентных ставок с «должной осторожностью», принимая по внимание возможность изменения временных факторов, влияющих сейчас на инфляцию, таких как низкие цены на продукты питания и высокий курс рубля.

Эксперты считают стабильным положение российской банковской системы, несмотря на недавнее спасение двух крупных банков, отмечают увеличение кредитной активности в стране.

«В то же время ключевой слабостью остается качество активов, существует риск нехватки уровней резервирования в некоторых банках», — говорится в сообщении. Ключевым направлением политики должно стать обеспечение доверия к финансовой системе, считают эксперты.

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