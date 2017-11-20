На Южном Урале нашли 118 тонн нелегальных груш и яблок
На границе Челябинской области и Казахстана задержали запрещенные к ввозу продукты.
На границе Челябинской области и Казахстана задержали запрещенные к ввозу продукты.
Пять авто, перевозивших товар, остановили на ФКП «Троицк», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В машинах обнаружили 92 тонны груш и 26 тонн яблок.
«В фитосанитарных сертификатах страной происхождения была указана Киргизская Республика, на маркировке упаковочной тары был указан производитель, который с 2014 года не экспортирует фрукты и овощи в Россию и Казахстан. Одновременно Россельхознадзором была получена официальная информация от Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Киргизской Республики о том, что груши этого сорта не выращиваются в производственных масштабах в Республике Киргизия», — отметили в управлении Россельхознадзора по региону.
Найденную продукцию специалисты посчитали санкционной. Информацию об экспортере передали в правоохранительные органы, в отношении компании, организовавшей импорт запрещенной партии в Россию, будет начато административное расследование. Нелегальные фрукты в ближайшее время будут уничтожены.