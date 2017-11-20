Администрация Челябинска попросила УФАС проверить маршрутные такси
Частные перевозчики заявили о намерении поднять цену проезда до 25 рублей.
Частные перевозчики заявили о намерении поднять цену проезда до 25 рублей.
Власти Челябинска обратились в УФАС с просьбой проверить работу частных перевозчиков на предмет сговора, об этом руководитель управления транспорта Роман Болотов рассказал на аппаратном совещании в городской администрации.
Поводом для обращения в антимонопольную службу стало заявление владельцев маршрутных такси о том, что цена проезда в этом виде транспорта в ближайшие дни увеличится с 23 до 25 рублей. Перевозчики аргументируют свою позицию подорожанием топлива и запчастей и ссылаются на работу по нерегулируемому тарифу.
Роман Болотов также добавил, что в городских трамваях, автобусах и троллейбусах до конца 2017 и в 2018 году цена проезда останется на прежнем уровне — 23 рубля.
Отметим, что объявления о повышении стоимости проезда уже появились в маршрутных такси четырёх перевозчиков. По данным «АиФ-Челябинск», массовое подорожание начнётся в конце текущей недели.