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08:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Администрация Челябинска попросила УФАС проверить маршрутные такси

Частные перевозчики заявили о намерении поднять цену проезда до 25 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Власти Челябинска обратились в УФАС с просьбой проверить работу частных перевозчиков на предмет сговора, об этом руководитель управления транспорта Роман Болотов рассказал на аппаратном совещании в городской администрации.

Поводом для обращения в антимонопольную службу стало заявление владельцев маршрутных такси о том, что цена проезда в этом виде транспорта в ближайшие дни увеличится с 23 до 25 рублей. Перевозчики аргументируют свою позицию подорожанием топлива и запчастей и ссылаются на работу по нерегулируемому тарифу.

Роман Болотов также добавил, что в городских трамваях, автобусах и троллейбусах до конца 2017 и в 2018 году цена проезда останется на прежнем уровне — 23 рубля.

Отметим, что объявления о повышении стоимости проезда уже появились в маршрутных такси четырёх перевозчиков. По данным «АиФ-Челябинск», массовое подорожание начнётся в конце текущей недели.

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