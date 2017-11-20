В Башкирии растет промышленное производство

Как отмечают статистики, с начала текущего года наращивание объемов отмечено в производстве бумаги и бумажных изделий (в 2,3 раза к январю-октябрю 2016 года), мебели (178,0%), прочих транспортных средств и оборудования (127,5%), напитков (119,0%), готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий (113,7−114,7%), одежды, кожи и изделий из кожи (110,0−111,1%), текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (109,6−109,8%), прочих неметаллических минеральных продуктов (105,7%).

Положительная динамика наблюдается в добыче прочих полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, обработке древесины (103,2−103,8% к январю-октябрю прошлого года), производстве прочих готовых изделий, нефтепродуктов (100,5−100,7%).

Допущено снижение в производстве лекарственных средств и материалов на 42,8% к январю-октябрю 2016 года, производстве электрического оборудования, добыче металлических руд — на 9,5−10,6%, металлургическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 2,6−4,7%, полиграфической деятельности и копировании — на 1,7%, добыче сырой нефти и природного газа — на 0,5%.

Индекс промышленного производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха составил 105,5%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений этот показатель равен 105,7%.

В целом по Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-октябре этого года составил 101,6% к январю-октябрю прошлого года.