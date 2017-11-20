В Башкирии растет промышленное производство
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В октябре индекс промышленного производства в республике составил 100,4% к октябрю прошлого года. В целом за
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В октябре индекс промышленного производства в республике составил 100,4% к октябрю прошлого года. В целом за
Как отмечают статистики, с начала текущего года наращивание объемов отмечено в производстве бумаги и бумажных изделий (в 2,3 раза к
Положительная динамика наблюдается в добыче прочих полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, обработке древесины (103,2−103,8% к
Допущено снижение в производстве лекарственных средств и материалов на 42,8% к
Индекс промышленного производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха составил 105,5%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений этот показатель равен 105,7%.
В целом по Российской Федерации индекс промышленного производства в
По регионам Приволжского федерального округа данный показатель варьировал от 99,0% в Удмуртской Республике до 111,2% в Мордовии.