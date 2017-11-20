В Узбекистане открылся первый типовой деханский рынок

На территории комплекса расположены мини-маркет на 80 торговых мест и открытый павильон из легких конструкций на 50 торговых мест, созданы все необходимые условия для деятельности продавцов и покупателей.

Отметим, что Программой предусмотрено за три года осуществить реконструкцию и строительство 242 дехканских рынков в виде современных торговых комплексов во всех регионах Узбекистана, 35 из которых откроют свои двери уже до конца 2017 года. При этом, в Андижанской области в общей сложности будет проведена реконструкция и строительство 21 дехканского рынка по типовым проектам.