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09:37 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане открылся первый типовой деханский рынок

В Алтынкульском районе Андижанской области открылся торговый комплекс «Октепа дехкон бозори». Это первый в республике базар, построенный в рамках утвержденной президентом Программы реконструкции дехканский рынков и строительства на их территории современных торговых комплексов на 2017−2019 годы.

Источник: Kommersant.uz

На территории комплекса расположены мини-маркет на 80 торговых мест и открытый павильон из легких конструкций на 50 торговых мест, созданы все необходимые условия для деятельности продавцов и покупателей.

Отметим, что Программой предусмотрено за три года осуществить реконструкцию и строительство 242 дехканских рынков в виде современных торговых комплексов во всех регионах Узбекистана, 35 из которых откроют свои двери уже до конца 2017 года. При этом, в Андижанской области в общей сложности будет проведена реконструкция и строительство 21 дехканского рынка по типовым проектам.

Строительство современных торговых комплексов осуществляется по типовым проектам четырех типов, разработанных с учетом численности жителей, дальности расстояния и расположения существующих дехканских рынков относительно населенных пунктов.

В зависимости от типа, торговые комплексы воплощаются в виде гипермаркетов, супермаркетов, мини-маркетов, предусматривающих размещения в них всех необходимых объектов инфраструктуры, в том числе торговых павильонов, складских помещений, автостоянок.

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