В Узбекистане открылся первый типовой деханский рынок

На территории комплекса расположены мини-маркет на 80 торговых мест и открытый павильон из легких конструкций на 50 торговых мест, созданы все необходимые условия для деятельности продавцов и покупателей.
Отметим, что Программой предусмотрено за три года осуществить реконструкцию и строительство 242 дехканских рынков в виде современных торговых комплексов во всех регионах Узбекистана, 35 из которых откроют свои двери уже до конца 2017 года. При этом, в Андижанской области в общей сложности будет проведена реконструкция и строительство 21 дехканского рынка по типовым проектам.
Строительство современных торговых комплексов осуществляется по типовым проектам четырех типов, разработанных с учетом численности жителей, дальности расстояния и расположения существующих дехканских рынков относительно населенных пунктов.
В зависимости от типа, торговые комплексы воплощаются в виде гипермаркетов, супермаркетов, мини-маркетов, предусматривающих размещения в них всех необходимых объектов инфраструктуры, в том числе торговых павильонов, складских помещений, автостоянок.