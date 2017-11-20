В уральской столице отремонтируют гостиницу, где останавливались Чехов, Менделеев и Бальмонт

В Екатеринбурге к реставрации готовят «Американскую гостиницу», построенную в середине XIX века купцом Павлом Асильевичем Холкиным. В 1890 году в номерах останавливался Антон Павлович Чехов, в 1899-м — русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, а в 1915-м — поэт Константин Дмитриевич Бальмонт. С 1967 года в здании располагается художественное училище имени Шадра.