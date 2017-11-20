Зимой из Челябинска в Петербург можно будет улететь ежедневно
Рейсы назначены на 6.15 и 7.45 по местному времени.
Рейсы назначены на 6.15 и 7.45 по местному времени.
«Если жизнь не складывается, лети в Питер», — такая есть поговорка. А уж в преддверие новогодних праздников она приобретает особый смысл. В зимнем расписании полетов в город на Неве из Челябинска рейсы значатся ежедневно. Вылет с понедельника по субботу — в 7.45 утра. Минимальная стоимость билета — 4750 руб..
В воскресенье вылет назначен на 6.15 утра. Время — местное.
Кстати, аэропорт Пулково — удобная точка стыковки для путешествия в другие города и страны. Как рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
Кроме того, из Челябинска этой зимой можно улететь в Дубай.