Зимой из Челябинска в Петербург можно будет улететь ежедневно

«Если жизнь не складывается, лети в Питер», — такая есть поговорка. А уж в преддверие новогодних праздников она приобретает особый смысл. В зимнем расписании полетов в город на Неве из Челябинска рейсы значатся ежедневно. Вылет с понедельника по субботу — в 7.45 утра. Минимальная стоимость билета — 4750 руб..

В воскресенье вылет назначен на 6.15 утра. Время — местное.

Кстати, аэропорт Пулково — удобная точка стыковки для путешествия в другие города и страны. Как рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе Челябинского аэропорта, авиакомпания «Нордавиа» будет отправлять самолеты в старинный русский город Архангельск, Воронеж, Казань, Нарьян-Мар, Самару, Сыктывкар, Тбилиси.