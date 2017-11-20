Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Опрос показал, что россиянам больше всего не нравится в Путине
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Зимой из Челябинска в Петербург можно будет улететь ежедневно

Рейсы назначены на 6.15 и 7.45 по местному времени.

«Если жизнь не складывается, лети в Питер», — такая есть поговорка. А уж в преддверие новогодних праздников она приобретает особый смысл. В зимнем расписании полетов в город на Неве из Челябинска рейсы значатся ежедневно. Вылет с понедельника по субботу — в 7.45 утра. Минимальная стоимость билета — 4750 руб..

В воскресенье вылет назначен на 6.15 утра. Время — местное.

Кстати, аэропорт Пулково — удобная точка стыковки для путешествия в другие города и страны. Как рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе Челябинского аэропорта, авиакомпания «Нордавиа» будет отправлять самолеты в старинный русский город Архангельск, Воронеж, Казань, Нарьян-Мар, Самару, Сыктывкар, Тбилиси.

Кроме того, из Челябинска этой зимой можно улететь в Дубай.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
Россияне в два раза чаще с 2009 года стали брать кредиты
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь