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09:35 (мск), источник: NewsKo

В Перми на ул. Леонова закрепили канализационные люки битумной эмульсией от вандалов

В Перми на ул. Леонова закрепили канализационные люки битумной эмульсией от вандалов.

Напомним, осенью на ул. Леонова были похищены 40 крышек люков канализационных колодцев.

По заказу подрядной организации, которая содержит объекты улично-дорожной сети района, были изготовлены новые крышки колодцев. К середине ноября рабочие установили 30 новых ливневых люков на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Промышленной и закрепили их с помощью битумной эмульсии. Это позволит защитить колодцы от действий вандалов и продлить срок службы металлических изделий. Люки на газонной части улицы закрыли временными щитами. Новые крышки на них установят в следующем году.

«Информация об этих кражах была передана в правоохранительные органы. Горожане, заметившие открытые колодцы, могут сообщать об этом в администрацию района или организации, на балансе которых находятся колодцы», — отмечают в администрации Индустриального района.

Источник — администрация Перми

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