В Перми на ул. Леонова закрепили канализационные люки битумной эмульсией от вандалов.

По заказу подрядной организации, которая содержит объекты улично-дорожной сети района, были изготовлены новые крышки колодцев. К середине ноября рабочие установили 30 новых ливневых люков на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Промышленной и закрепили их с помощью битумной эмульсии. Это позволит защитить колодцы от действий вандалов и продлить срок службы металлических изделий. Люки на газонной части улицы закрыли временными щитами. Новые крышки на них установят в следующем году.