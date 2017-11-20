В Перми на ул. Леонова закрепили канализационные люки битумной эмульсией от вандалов
В Перми на ул. Леонова закрепили канализационные люки битумной эмульсией от вандалов.
В Перми на ул. Леонова закрепили канализационные люки битумной эмульсией от вандалов.
Напомним, осенью на ул. Леонова были похищены 40 крышек люков канализационных колодцев.
По заказу подрядной организации, которая содержит объекты
«Информация об этих кражах была передана в правоохранительные органы. Горожане, заметившие открытые колодцы, могут сообщать об этом в администрацию района или организации, на балансе которых находятся колодцы», — отмечают в администрации Индустриального района.
Источник — администрация Перми