Омский завод вооружит армию модернизированными огнеметами

Специалисты утверждают, что после модернизации армия получит вооружение, не имеющее аналогов. Первую партию огнеметов уже готовят к оправке.

Модернизация на предприятии, входящем в группу госкорпорации Ростех, проходила по заказу Минобороны РФ. Изменения тяжелых огнеметных системы ТОС-1А коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. Столь масштабный проект омский завод выполняет впервые.

— Модернизированная система обрела современную силовую установку, динамическую защиту. Огнемет получил обновленный двигатель, оснащен новой пусковой установкой, а транспортно-заряжающая машина комплекса — крановой, — пояснил «РГ» генеральный директор Омсктрансмаша Игорь Лобов.

По словам специалистов, благодаря высокой температуре и перепаду давления «Солнцепек» способен поражать территорию площадью 40 тысяч квадратных метров. «Качающийся» в вертикальном и горизонтальном положении огнемет одновременно выпускает 24 снаряда с дальностью полета шесть тысяч метров.

— На сегодняшний день ТОС-1А — самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, — заявляет Игорь Лобов.

Новая боевая установка предназначена для вывода из строя легкобронированной автомобильной техники, разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.