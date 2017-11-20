Омский завод вооружит армию модернизированными огнеметами
Омский завод транспортного машиностроения готовит к поставке первую партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, получивших название «Солнцепек».
Омский завод транспортного машиностроения готовит к поставке первую партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, получивших название «Солнцепек».
Специалисты утверждают, что после модернизации армия получит вооружение, не имеющее аналогов. Первую партию огнеметов уже готовят к оправке.
Модернизация на предприятии, входящем в группу госкорпорации Ростех, проходила по заказу Минобороны РФ. Изменения тяжелых огнеметных системы ТОС-1А коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. Столь масштабный проект омский завод выполняет впервые.
— Модернизированная система обрела современную силовую установку, динамическую защиту. Огнемет получил обновленный двигатель, оснащен новой пусковой установкой, а
По словам специалистов, благодаря высокой температуре и перепаду давления «Солнцепек» способен поражать территорию площадью 40 тысяч квадратных метров. «Качающийся» в вертикальном и горизонтальном положении огнемет одновременно выпускает 24 снаряда с дальностью полета шесть тысяч метров.
— На сегодняшний день ТОС-1А — самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, — заявляет Игорь Лобов.
Первую партию из десяти «Солнцепеков» омичи отправят на вооружение российских войск до конца ноября 2017 года.