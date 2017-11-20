Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
09:29 (мск), источник: "Российская газета"

Омский завод вооружит армию модернизированными огнеметами

Омский завод транспортного машиностроения готовит к поставке первую партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, получивших название «Солнцепек».

Специалисты утверждают, что после модернизации армия получит вооружение, не имеющее аналогов. Первую партию огнеметов уже готовят к оправке.

Модернизация на предприятии, входящем в группу госкорпорации Ростех, проходила по заказу Минобороны РФ. Изменения тяжелых огнеметных системы ТОС-1А коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. Столь масштабный проект омский завод выполняет впервые.

— Модернизированная система обрела современную силовую установку, динамическую защиту. Огнемет получил обновленный двигатель, оснащен новой пусковой установкой, а транспортно-заряжающая машина комплекса — крановой, — пояснил «РГ» генеральный директор Омсктрансмаша Игорь Лобов.

По словам специалистов, благодаря высокой температуре и перепаду давления «Солнцепек» способен поражать территорию площадью 40 тысяч квадратных метров. «Качающийся» в вертикальном и горизонтальном положении огнемет одновременно выпускает 24 снаряда с дальностью полета шесть тысяч метров.

— На сегодняшний день ТОС-1А — самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, — заявляет Игорь Лобов.

Новая боевая установка предназначена для вывода из строя легкобронированной автомобильной техники, разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.

Первую партию из десяти «Солнцепеков» омичи отправят на вооружение российских войск до конца ноября 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Работа "старшей сестры" "Искандера" попала на видео
Пользователи пожаловались, что Facebook запретил удалять посты
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
Россияне в два раза чаще с 2009 года стали брать кредиты
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь