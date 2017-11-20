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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже растет зарплата

С начала 2017 года средний показатель достиг уровня 27,4 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Воронежстата оценили, как в столице Черноземья платят за труд. С января по сентябрь 2017-го среднемесячная зарплата в Воронежской области составила 27,4 рубля, что на 6,8% больше, чем за такой же период 2016-го.

В частности, в сентябре средняя зарплата составила 27,9 рублей (на 7% больше в сравнении с сентябрем 2016-го). При этом реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен увеличился на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

В сентябре в 1,6 раза превысила среднеобластной уровень зарплата работников сферы информации и связи, а также коммунальщиков. В 1,5 раза — финансистов и страховщиков, работников химпроизводств. Размер зарплаты работников организаций, производящих электрооборудование, выше среднеобластного уровня на 37%, сотрудников организаций научной и технической деятельности — на 36%.

Самая низкая зарплата (40% от среднеобластного уровня) сложилась у работников производств автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

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