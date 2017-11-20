Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Официальный обменный курс установлен на уровне17,6197 лея за один доллар (-2,28 бана) и 20,7843 лея (+2,87 бана) за евро, тогда как в период с 17 по 19 ноября он составлял, соответственно, 17,6425 лея за один доллар и 20,7556 лея за один евро.