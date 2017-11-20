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10:07 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро.

ЦБ: $ 59.6325   -0.36 € 70.3604   -0.34 ММВБ: $ 59.0800   -0.60 € 69.6500   -0.59
Источник: Actualitati.md

Официальный обменный курс установлен на уровне17,6197 лея за один доллар (-2,28 бана) и 20,7843 лея (+2,87 бана) за евро, тогда как в период с 17 по 19 ноября он составлял, соответственно, 17,6425 лея за один доллар и 20,7556 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6651 лея за 1 гривну, 4,4775 лея за румынский лей и 0,2966 лея за 1 российский рубль.

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