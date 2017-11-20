Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро.
Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро.
Официальный обменный курс установлен на уровне17,6197 лея за один доллар (-2,28 бана) и 20,7843 лея (+2,87 бана) за евро, тогда как в период с 17 по 19 ноября он составлял, соответственно, 17,6425 лея за один доллар и 20,7556 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6651 лея за 1 гривну, 4,4775 лея за румынский лей и 0,2966 лея за 1 российский рубль.