В Татарстане продолжается реконструкция трассы М7 «Москва-Уфа»

— В этом строительном сезоне дорожники успеют уложить двухслойное покрытие из плотного асфальтобетона и в 2018 году приступят к укладке его верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, — сообщили в пресс-службе Федерального дорожного управления. — В целях обеспечения безопасности движения на трех участках будет установлено 41,5 км металлического ограждения, более двух тысяч сигнальных столбиков, около 8 километров линий наружного освещения, 520 дорожных знаков.