В Татарстане продолжается реконструкция трассы М7 «Москва-Уфа»
В ходе реконструкции трассы М-7 в республике уложили уже более 20 километров асфальтобетонного покрытия.
В ходе реконструкции трассы М-7 в республике уложили уже более 20 километров асфальтобетонного покрытия.
Напомним, что продолжается реконструкция трех участков автодороги (км 856+500 — км 868, км 868 — км 878 и км 878 — км 888) М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.
На участках трассы, проходящих через Пестречинский и
— В этом строительном сезоне дорожники успеют уложить двухслойное покрытие из плотного асфальтобетона и в 2018 году приступят к укладке его верхнего слоя из