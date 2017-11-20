Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Россия потеряет в период Нового года все нефтедоллары
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Военный эксперт: в армии США "процветают содом и гоморра"
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Скончался Михаил Задорнов
10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане продолжается реконструкция трассы М7 «Москва-Уфа»

В ходе реконструкции трассы М-7 в республике уложили уже более 20 километров асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что продолжается реконструкция трех участков автодороги (км 856+500 — км 868, км 868 — км 878 и км 878 — км 888) М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

На участках трассы, проходящих через Пестречинский и Рыбно-Слободской районы Татарстана, дорожники возвели земляное полотно и устроили дорожную одежду двух новых полос движения. Старое, изношенное полотно, разбирают.

— В этом строительном сезоне дорожники успеют уложить двухслойное покрытие из плотного асфальтобетона и в 2018 году приступят к укладке его верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, — сообщили в пресс-службе Федерального дорожного управления. — В целях обеспечения безопасности движения на трех участках будет установлено 41,5 км металлического ограждения, более двух тысяч сигнальных столбиков, около 8 километров линий наружного освещения, 520 дорожных знаков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес заявил о нарушении договоренности о фискальной нагрузке
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь