В 2018 году в Казани введут новые форматы наружной рекламы

В начале 2018 года пройдут масштабные торги на установку рекламных конструкций. Теперь договоры будут заключаться не на 5 лет, а на 10. Также изменится процедура оплаты: если раньше взималась вся сумма сразу и потом вносились ежемесячные платежи по тарифу, то теперь оплачивается первый и последние года, а остальная сумма выплачивается ежеквартально равными долями. Это позволит снизить финансовые риски для участников торгов.