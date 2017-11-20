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10:12 (мск), источник: АиФ Казань

В 2018 году в Казани введут новые форматы наружной рекламы

Правила размещения наружной рекламы изменятся в 2018 году, сообщает пресс-служба исполкома.

Источник: Аргументы и факты

В начале 2018 года пройдут масштабные торги на установку рекламных конструкций. Теперь договоры будут заключаться не на 5 лет, а на 10. Также изменится процедура оплаты: если раньше взималась вся сумма сразу и потом вносились ежемесячные платежи по тарифу, то теперь оплачивается первый и последние года, а остальная сумма выплачивается ежеквартально равными долями. Это позволит снизить финансовые риски для участников торгов.

Кроме того, в 2018 году вводятся новые высокотехнологичные форматы рекламных конструкций: электронно-цифровая поверхность, проекционная реклама, коммуникационные указатели. Кстати, уже выдали первое разрешение на установку такой рекламы на пересечении улиц Фучика и Минской.

В рамках благоустройства города выводятся из центра Казани крупноформатные рекламные конструкции. Так, баннеры сняли с Кировской дамбы, улиц Саид-Галеева, Московская, Ташаяк, Островского, Вишневского, возле Арского кладбища, Н. Ершова, площади Тысячелетия и других улиц. С 2018 года планируется сократить их количество на улицах Академика Парина, Мавлютова, Оренбургский Тракт, Декабристов, Татарстан, Достоевского, Салимжанова, Назарбаева.

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