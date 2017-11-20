В 2018 году в Казани введут новые форматы наружной рекламы
Правила размещения наружной рекламы изменятся в 2018 году, сообщает
Правила размещения наружной рекламы изменятся в 2018 году, сообщает
В начале 2018 года пройдут масштабные торги на установку рекламных конструкций. Теперь договоры будут заключаться не на 5 лет, а на 10. Также изменится процедура оплаты: если раньше взималась вся сумма сразу и потом вносились ежемесячные платежи по тарифу, то теперь оплачивается первый и последние года, а остальная сумма выплачивается ежеквартально равными долями. Это позволит снизить финансовые риски для участников торгов.
Кроме того, в 2018 году вводятся новые высокотехнологичные форматы рекламных конструкций:
В рамках благоустройства города выводятся из центра Казани крупноформатные рекламные конструкции. Так, баннеры сняли с Кировской дамбы, улиц