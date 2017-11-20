Минтай и треску предлагают вывести из перечня ОДУ в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Рыбаки Приморья намерены вывести из общедопустимого улова минтай и треску. Вопросы развития прибрежного рыболовства обсудили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«На данный момент практически вся рыба выведена из перечня ОДУ. Мы считаем, что также необходимо исключить минтай и треску, наука нас в этом поддерживает. Также нужно разрешить прилов таких ценных водных биоресурсов, как гребенчатая, северная креветка и, возможно, камчатский краб с дальнейшей поставкой на рынок Приморского края», — обратился Георгий Мартынов к врио губернатора Андрею Тарасенко.

По его словам, сейчас ОДУ в Приморье занижен, поэтому вывод из него всей рыбы позволит оживить прибрежное рыболовство. Таким образом, в подзоне в Приморье смогут работать любые рыбодобывающие компании, в том числе индивидуальные предприниматели.

Также глава Приморья Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что нужно создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались в Приморье, а не уходили в другие регионы. В Приморье предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморского края.