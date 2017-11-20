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10:20 (мск), источник: Новости Перми

В пяти районах Перми отключат водоснабжение

В частях Дзержинского, Кировского, Свердловского, Индустриального и Орджоникидзевского районов запланировано проведение восстановительных и ремонтных работ.

21 ноября с 09:00 до 18:30 будет отключена вода в дома по ул. Адмирала Старикова, 1, 3, 5, 7, ул. Железнодорожная, 10, 10а, ул. Томская, 28. В этот же день с 09:00 до 16:30 не будет воды в доме по ул. Калинина, 60. С 14:00 до 18:00 без водоснабжения останутся жители домов ул. Мира, 7, 9, ул. Снайперов, 11, 12а, 13, 17, 9, ул. Танкистов, 50.

С 10:30 21 ноября до 10:30 22 ноября запланировано отключение воды по следующим адресам: ул. Героев Хасана, 81а, 81 В, ул. Ижевская, 12, 12а, 13, 14, 16, 2, 23, ул. Ординская, 10а, 12, 14, 16, ул. Полазненская, 41, 43. В среду с 09:00 до 17:00 не будет воды в домах ул. Акмолинская, 2, ул. Ветлянская, 1, ул. Головановская, 1, ул. Горнозаводская, 10, ул. Декабря, 16, ул. Загорская, 1, ул. Иркутская, 1, ул. Куликовская, 1, ул. Малореченская, 1, ул. Слудская, 1, ул. Сургутская, 1, ул. Шадринская, 1.

Также 22 ноября с 09:00 до 16:30 без воды останутся жители домов по ул. Адмирала Ушакова, 59, ул. Волгодонская, 5, ул. Каляева, 35, 41, 41а, 62.

23 ноября с 09:00 до 20:00 воду отключат по адресам: ул. Александра Щербакова, 46, 58, ул. Перевалочная, 4. С 10:00 до 13:00 без водоснабжения останутся люди, живущие в домах по ул. Букирева, 10, ул. Вавилина, 11, ул. Генкеля, 15, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, ул. Дзержинского, 1, 16, 17, 27, 28, 30, 31, 32, ул. Ленина, 89, ул. Сергея Данщина, 28, 4, 5, 7, ул. Сухобруса, 12 К1.

25 ноября с 09:00 до 19:00 запланировано отключение по следующим адресам: ул. Белинского, 42, 47, 47а, 49, 51, 53, ул. Газеты Звезда, 56, 58, 60, 73, 75, 79, ул. Героев Хасана, 1, 3, 4, 6, ул. Глеба Успенского, 2а, 5, 7, 9а, Комсомольский проспект, 51, 51а, 53, 58, 59, 61, 61а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59
ул. Революции, 56, ул. Сибирская, 71, 73, 75.

С 09:30 25 ноября до 09:30 26 ноября будет отключена вода в домах по ул. 9 января, 16, ул. Алтайская, 7, ул. Колхозная 1-Я, 2, 2б, 4, 8, ул. Красина, 1, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38, ул. Маяковского, 1, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41а, 41б, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9, ул. Новоколхозная, 1, 2, ул. Республиканская 2-Я, 10, ул. Сергея Есенина, 1, 11, 13, ¾, 45а, 5, 5/2, 7, 9, 9а, ул. Сорокинская, 4, ул. Сорокинская 2-Я, 13, ул. Трамвайная, 1, ул. Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9, ул. Физкультурников, 12а, ул. Фоминская, 42, 51, 56, ул. Шпальная, 2а.

28 ноября с 09:00 до 16:30 отключат воду в домах по адресам: ул. Гальперина, 1, 12, 14, 2, ул. Лужская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9, ул. Новоржевская, 3, 5, 7, 9, ул. Охотников, 1а, 8, ул. Правобережная, 12, ул. Рощинская, 4, 6, 8, ул. Саянская, 3, 5, 7, 9, ул. Уржумская, 2, 4, 5, ул. Хвойная, 12, 14, 16, 3, 3а, ул. Химградская, 1, ул. Щигровская, 10, 4, 4а, ул. Ядринская, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Яранская, 10, 11, 17, 2, 4, 8.

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