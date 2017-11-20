Дорожники продолжают латать ямы на улицах Омска
Специалисты проводят ямочный ремонт асфальтовой крошкой, не применяя горячий асфальт.
Специалисты проводят ямочный ремонт асфальтовой крошкой, не применяя горячий асфальт.
Специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», несмотря на температуру воздуха, продолжают
Специалисты подчеркивают, что горячий асфальт не используется, а лишь асфальтовая крошка и другие инертные материалы.
Директор БУ «УДХиБ»:
— Технология следующая. Сначала на участке работает специальная фреза, которая убирает поврежденное асфальтобетонное полотно на глубину
Таким образом на прошлой неделе было приведено в порядок дорожное полотно на улице 36-ая Северная. На этой неделе работы будут проходить на улицах 1-я Казахстанская и 2-я Производственная.
Как отметили в департаменте городского хозяйства, в следующем году запланировано провести на этих улицах масштабный ремонт горячим асфальтом. Дорога на улице 36-ая Северная — одна из тех магистралей, которые будут отремонтированы в 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги». На других дорожных объектах средства на работы будут закладываться в рамках муниципального задания.