Дорожники продолжают латать ямы на улицах Омска

Специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», несмотря на температуру воздуха, продолжают аварийно-восстановительный, то есть ямочный, ремонт дорог. Дорожники работают в том числе и по предписаниям ГИБДД.

Специалисты подчеркивают, что горячий асфальт не используется, а лишь асфальтовая крошка и другие инертные материалы.

Директор БУ «УДХиБ»:

— Технология следующая. Сначала на участке работает специальная фреза, которая убирает поврежденное асфальтобетонное полотно на глубину пять-семь сантиметров. Потом полученная асфальтная крошка выравнивается и укатывается катками заново. Это один из способов аварийно-восстановительного ремонта, который можно проводить в нынешних погодных условиях.

Таким образом на прошлой неделе было приведено в порядок дорожное полотно на улице 36-ая Северная. На этой неделе работы будут проходить на улицах 1-я Казахстанская и 2-я Производственная.