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10:23 (мск), источник: Om1.ru

Дорожники продолжают латать ямы на улицах Омска

Специалисты проводят ямочный ремонт асфальтовой крошкой, не применяя горячий асфальт.

Специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», несмотря на температуру воздуха, продолжают аварийно-восстановительный, то есть ямочный, ремонт дорог. Дорожники работают в том числе и по предписаниям ГИБДД.

Специалисты подчеркивают, что горячий асфальт не используется, а лишь асфальтовая крошка и другие инертные материалы.

Директор БУ «УДХиБ»:

— Технология следующая. Сначала на участке работает специальная фреза, которая убирает поврежденное асфальтобетонное полотно на глубину пять-семь сантиметров. Потом полученная асфальтная крошка выравнивается и укатывается катками заново. Это один из способов аварийно-восстановительного ремонта, который можно проводить в нынешних погодных условиях.

Таким образом на прошлой неделе было приведено в порядок дорожное полотно на улице 36-ая Северная. На этой неделе работы будут проходить на улицах 1-я Казахстанская и 2-я Производственная.

Как отметили в департаменте городского хозяйства, в следующем году запланировано провести на этих улицах масштабный ремонт горячим асфальтом. Дорога на улице 36-ая Северная — одна из тех магистралей, которые будут отремонтированы в 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги». На других дорожных объектах средства на работы будут закладываться в рамках муниципального задания.

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