В Екатеринбурге снесут 77 нелегальных гаражей

В уральской столице продолжается выполнение программы по рациональному использованию земли. Одной из ее задач, которые ставит документ перед районными администрациями, является демонтаж и вывоз незаконно установленных металлических гаражей. Так, на прошлоу неделе в Железнодорожном районе были снесены четыре бокса. В общей сложности до конца этого года на территории запланирован демонтаж 77 гаражей.