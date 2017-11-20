В Екатеринбурге снесут 77 нелегальных гаражей
Ликвидация боксов должна быть закончена до конца этого года.
Ликвидация боксов должна быть закончена до конца этого года.
В уральской столице продолжается выполнение программы по рациональному использованию земли. Одной из ее задач, которые ставит документ перед районными администрациями, является демонтаж и вывоз незаконно установленных металлических гаражей. Так, на прошлоу неделе в Железнодорожном районе были снесены четыре бокса. В общей сложности до конца этого года на территории запланирован демонтаж 77 гаражей.
— В первую очередь, это касается гаражей, расположенных в санитарных зонах детских садов, образовательных учреждений, местах предстоящего строительства, — сообщили в