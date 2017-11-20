ЕАБР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси по итогу 2017 года до 1,8%

Авторы доклада отмечают, что на фоне улучшения региональных тенденций в области экономического роста и взаимной торговли пересмотрены прогнозы по экономическому росту стран — участниц ЕАБР по итогам 2017 года. Для России существенное ускорение роста ВВП с II квартала текущего года, а также улучшение внешнего и внутреннего макроэкономического фона выразилось в пересмотре прогноза роста ВВП с 1,4% до 1,7%. При этом сохранение и дальнейшее улучшение внешних условий для российской экономики смещает баланс рисков в сторону более высоких темпов роста. Улучшение российской динамики дает также дополнительные импульсы роста для других стран — участниц ЕАБР: прогнозы роста ВВП были повышены по итогам 2017 года для Беларуси (с 1,4% до 1,8%), Кыргызстана (с 3,7% до 4%), Таджикистана (с 6,2% до 7,2%) и Казахстана (с 3,4% до 3,7%).
Более активное восстановление экономик в текущем году повлекло за собой некоторый пересмотр динамики экономического роста в 2018—2019 годах. «Улучшение прогнозов в среднесрочной перспективе для стран региона с нашей точки зрения будет во многом зависеть от их способности использовать потенциал внутренних драйверов экономического роста», — отметил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. В числе такого рода драйверов можно отметить смягчение кредитно-денежной политики за счет снижения ключевой ставки ЦБ, увеличение эффективности государственных расходов на инфраструктуру, структурные меры по повышению производительности труда.
По мнению аналитиков ЕАБР, в более долгосрочной перспективе главной проблемой мировой экономики является сохранение дисбалансов, которые способствовали кризисным явлениям последних десяти лет. Прежде всего речь идет о сохранении неравенства в уровне доходов как внутри стран, так и между развитыми и развивающимися странами. Причем такого рода неравенство усиливается слабостью экономической интеграции — когда нуждающиеся в интеграции регионы меньше всего вовлечены в процессы глобализации мировой торговли.
В специальном докладе к данному макрообзору аналитики ЕАБР уделяют особое внимание дедолларизации экономик стран — участниц ЕАБР как еще одному фактору улучшения качества экономической среды в регионе. Уровень долларизации экономики в течение текущего года снижался во всех странах ЕАБР, что во многом было связано со стабилизацией обменных курсов, снижением инфляции, улучшением динамики экономической активности и восстановлением доверия к национальным валютам. Среди стран ЕАБР наиболее существенное снижение долларизации (измеряемой как доля депозитов в иностранной валюте в структуре широкой денежной массы) продемонстрировали Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. По мнению авторов доклада, такого рода позитивные тенденции будут способствовать росту эффективности денежно-кредитной политики стран региона, улучшению условий для достижения низких уровней инфляции, а также условий для укрепления финансовой стабильности.