В Башкирии стали известны самые богатые и бедные отрасли по зарплате

Статистики выяснили, что самые большие зарплаты в Башкирии получают те, кто занят производством кокса и нефтепродуктов — в среднем 73 948 рублей в месяц. Это на 4,4 процента меньше, чем в январе — сентябре 2016 года.

На втором месте самых высокодоходных отраслей в республике — добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере превышает 49 627 рублей или плюс 5,8 процента к зарплатному уровню января — сентября прошлого года.

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Замыкает тройку самых денежных отраслей финансовая и страховая деятельность. Работники этой сферы получают в среднем 42 412 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «зарплатный» рост составил 6,9 процента.

В перечень сфер деятельности, средняя зарплата в которых превышает 40 тысяч рублей, вошли: «Производство прочих транспортных средств и оборудования» — 42 306 рублей в среднем; «Производство химических веществ и химических продуктов» — 42 193 рубля, а также «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 40 941 рубль.

Самыми бедными на зарплату сферами в Башкирии стали следующие: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 192 рубля в месяц, «Производство мебели» — 14 160 рублей, «Лесоводство и лесозаготовки» — 16 100 рублей.

Как сообщал «Башинформ», в целом по отраслям среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе-сентябре текущего года составила в республике 29 252,3 рубля. Рост к соответствующему периоду 2016 года составил 6,3 процента.