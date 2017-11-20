Больше половины россиян признались в наличии непогашенных кредитов
Более половины участников опроса ВЦИОМ заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты.
Более половины участников опроса ВЦИОМ заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты.
В ходе опроса общественного мнения, который проводил ВЦИОМ, 57% его участников рассказали, что у них или членов их семей есть непогашенные кредиты. Как следует из материалов центра, по сравнению с 2009 годом этот показатель вырос более чем в два раза. Пять лет назад в непогашении кредитов признались 26% респондентов.
В 2009 году полностью уверенных было 58%.
При ответе на вопрос о намерении взять кредит в ближайшие полгода, отрицательно ответили 86%. Однако, когда респондентов спросили, где они возьмут деньги, если они срочно понадобятся, 35% заявили, что обратятся за кредитом в банк (три года назад эта цифра составила 32%). А на вопрос респондентам, брали ли они
Как прокомментировал результаты опроса
Опрос ВЦИОМ проводился