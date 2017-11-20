Больше половины россиян признались в наличии непогашенных кредитов

Источник: Alice Pasqual/CC0

В ходе опроса общественного мнения, который проводил ВЦИОМ, 57% его участников рассказали, что у них или членов их семей есть непогашенные кредиты. Как следует из материалов центра, по сравнению с 2009 годом этот показатель вырос более чем в два раза. Пять лет назад в непогашении кредитов признались 26% респондентов.

При этом те, кто сказал, что имеет непогашенный кредит, уверены, что выплатят его. 72% заявили, что сделают это без усилий или с минимальными усилиями, а 75% сказали, что для погашения хватит зарплаты.

В 2009 году полностью уверенных было 58%.

Читайте также Россияне в два раза чаще с 2009 года стали брать кредиты

При ответе на вопрос о намерении взять кредит в ближайшие полгода, отрицательно ответили 86%. Однако, когда респондентов спросили, где они возьмут деньги, если они срочно понадобятся, 35% заявили, что обратятся за кредитом в банк (три года назад эта цифра составила 32%). А на вопрос респондентам, брали ли они когда-нибудь кредит, положительно ответили 67%.

Как прокомментировал результаты опроса эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. При этом кредиты становятся доступными для населения на фоне резкого снижения инфляции и постепенного снижения ставок. «Важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — подчеркнул Чернозуб.